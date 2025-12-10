Advertisement
12वीं टॉपर को फर्जी अफीम केस में फंसाया, SP ने कुबूल की गलती, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Mandsaur News: मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के 12वीं के टॉपर छात्र को फर्जी ड्रग तस्करी में फंसाए जाने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:48 AM IST
Mandsaur News: मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में 12वीं के एक टॉपर छात्र को अफीम तस्करी के फर्जी केस में फंसाने का बड़ा मामला सामने आया है. इस मामले की सुनवाई इंदौर हाई कोर्ट में हुई, जहां एसपी विनोद मीणा ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर पुलिसकर्मियों की गलती स्वीकार की. इस मामले में छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दरअसल इंदौर हाई कोर्ट में मल्हारगढ़ के 12वीं क्लास के टॉपर के मामले में सुनवाई हुई, जिसे कथित तौर पर चलती बस से उतारकर ड्रग्स तस्करी के झूठे केस में फंसाया गया था. सोहनलाल नाम के एक व्यक्ति ने 5 दिसंबर को एक याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से छात्र को बस से उतारा, असल में उसका अपहरण किया और फिर उसी शाम 2.7 किलो अफीम बरामद करने का दावा करके उस पर झूठे आरोप लगाए. कोर्ट ने मंदसौर SP विनोद मीणा के बयान सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

SP ने कुबूल की गलती
एडवोकेट हिमांशु ठाकुर ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंदसौर जिले के SP विनोद मीणा को पेश होने का आदेश दिया था. SP आज कोर्ट में पेश हुए और माना कि मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई गैर-कानूनी थी और जांच प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं की गई थी. कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि पुलिस ने शुरू में यह दावा क्यों किया कि वे बस में चढ़ने वाले लोगों को नहीं जानते थे जबकि SP विनोद मीणा ने माना कि वे सभी पुलिस अधिकारी थे.

6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
एसपी मीणा ने कोर्ट को बताया कि इसमें शामिल छह पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और डिपार्टमेंटल जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा की. पीड़ितों और एसपी मीणा के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई की तारीख का ऐलान नहीं किया.

