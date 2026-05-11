उपार्जन केंद्र कर्मचारियों पर भड़के कांग्रेस किसान नेता, प्रशासन ने दी सफाई, गेहूं तुलवाई से जुड़ा है विवाद

Mandi Dispute Mandsaur: रतलाम में उपार्जन केंद्र पर कांग्रेस किसान नेता के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में किसान नेता उपार्जन केंद्र पर कर्मचारियों पर नाराजगी जताते नजर आ रहें हैं. बताया जा रहा है कि गेहूं से भरी ट्रॉली की तौल नहीं होने पर विवाद की स्थिति बनी गई थी.

कांग्रेस किसान नेता डीपी धाकड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है और वायरल दावों को भ्रामक बताया है. दरअसल यह वीडियो 3 मई का बताया जा रहा है, जिसमें सेन फूड वेयरहाउस स्थित उपार्जन केंद्र पर कांग्रेस किसान नेता डीपी धाकड़ हंगामा करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक किसान की ट्रॉली का गेहूं ज्यादा मिट्टी और अशुद्धि होने के कारण तौलने से मना किया गया था. आरोप है कि इस दौरान डीपी धाकड़ उस ट्रॉली की तत्काल तुलवाई कराने का दबाव बनाते दिखाई दिए और कर्मचारियों से तीखी बहस भी की.

प्रशासन ने दी सफाई

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लेकीन अब मामले पर प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि संबंधित ट्रॉली के गेहूं में एफएक्यू मानक से अधिक 0.75 प्रतिशत से ज्यादा अशुद्धि पाई गई थी. नियमानुसार किसान को गेहूं साफ कर दोबारा लाने के लिए कहा गया था. प्रशासन के अनुसार गेहूं साफ करने के लिए वाइब्रेटर ग्रेडर और मैग्नेटिक ग्रेडर जैसी मशीनें रतलाम मंडी में उपलब्ध हैं. इसके बावजूद किसान ट्रॉली लेकर वापस लौट गया. प्रशासन ने किसान का नाम रामचंद्र राठौर निवासी मांगरोल बताया है.

किसान से जुड़ा है मामला

प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बाद अब सवाल कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ की भूमिका पर भी उठने लगे हैं, क्योंकि वे लगातार उपार्जन केंद्रों पर गड़बड़ी के आरोप लगाते रहे हैं. दूसरी तरफ किसानों की परेशानियां भी कम नहीं हैं. कई किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्रों पर ट्रॉली की तुलवाई के लिए 4 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है. कई किसान ट्रॉली छोड़कर घर लौटने को मजबूर हैं, जबकि कुछ किसान अपनी उपज की सुरक्षा के लिए ट्रॉली के पास ही रात-दिन डटे हुए हैं. ऐसे में व्यवस्था और राजनीति, दोनों अब सवालों के घेरे में हैं.

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