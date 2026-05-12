Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3214472
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंदसौर

'15 दिन लगेंगे...', जब थानेदार ने विधायक को ही गिना दिए नियम, मंदसौर थाने में हाई-वोल्टेज ड्रामा, जानें मामला

Mandsaur News: मंदसौर में कांग्रेस विधायक विपिन जैन और थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय के बीच एफआईआर दर्ज करने को लेकर तीखी बहस हो गई. उसके बाद बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Manish Purohit|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 12, 2026, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MLA Vipin Jain News
MLA Vipin Jain News

MLA Vipin Jain News: मध्य प्रदेश के मंदसौर के कांग्रेस विधायक विपिन जैन और यशोधर्मन नगर थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला मंदसौर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के एक कर्मचारी से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई. कर्मचारी ने इसी मामले में यशोधर्मन नगर थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. बताया गया कि आवेदन फिलहाल जांच में है. इसी मुद्दे को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची.

NSUI कार्यकर्ताओं के चक्का जाम को हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हो गई. इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस विधायक विपिन जैन यशोधर्मन नगर थाने पहुंचे. जहां थाने में विधायक और थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय के बीच एफआईआर दर्ज करने को लेकर लंबी बहस हुई. विधायक लगातार आरोपी प्राध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते दिखाई दिए. वहीं थाना प्रभारी का कहना था कि आवेदन की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. दोनों के बीच बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

FIR दर्ज करने से इनकार
विधायक विपिन जैन ने थाना प्रभारी से कहा कि आवेदन दिए हुए तीन दिन हो चुके हैं, इसलिए अब एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए. इस पर थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने जवाब दिया कि जांच के लिए अधिकतम 15 दिन का समय निर्धारित है और उसी प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है. थाना प्रभारी ने कहा कि यदि जांच में मामला एफआईआर योग्य पाया गया तो नियमानुसार मामला दर्ज किया जाएगा. विधायक ने भी मामले में आगे कार्रवाई की बात कही, लेकिन थाना प्रभारी अपनी बात पर अड़े रहे और जांच पूरी होने तक एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
इस दौरान थाने में बड़ी संख्या में कांग्रेस महिला कार्यकर्ता और एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष को हिरासत में भी लिया गया. हालांकि, विधायक विपिन जैन ने लोगों की सुविधा को देखते हुए चक्का जाम हटाने की पुलिस कार्रवाई को सही बताया. उन्होंने कहा कि सड़क खुलवाना जरूरी था, लेकिन पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ताकि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो सके और लोगों का भरोसा बना रहे.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mandsaur News

Trending news

Mandsaur News
...जब थानेदार ने विधायक को ही गिना दिए नियम, मंदसौर थाने में हाई-वोल्टेज ड्रामा
betul news
हॉस्टल में कम खाने का विरोध करने पर 2 छात्र बाहर, कलेक्ट्रेट में भारी हंगामा
khandwa news
पीएम की अपील भूल गए मंत्री जी? काफिले में 15 गाड़ियां देख भड़की कांग्रेस, मचा बवाल
Mohan Yadav
असम में नई सरकार का आगाज: शपथ ग्रहण में पहुंचे CM मोहन यादव, हिमंता सरमा को दी बधाई
jabalpur news
जबलपुर में दर्दनाक हादसा, रामसागर तालाब में नहाने गए दो युवक डूबे...
indore news
इंदौर में गहराया जल संकट, पानी को लेकर मटके के साथ अनोखा प्रदर्शन, पार्षद ने की मांग
Panna news
पन्ना में शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, 4 महीने पहले रिटायर हुए शिक्षक को थमाया नोटिस
neet ug 2026
NEET UG में MP के कितने छात्र? पेपर रद्द होने से बढ़ी टेंशन, अब आगे क्या होगा
bhind road accident news
दंदरौआ धाम मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, लोडिंग वाहन पेड़ से टकराई, 3 की मौत
Alirajpur news
'मनसूह' है एमपी का ये सरकारी डाक बंगला! जिस भी विधायक ने लिया वो नहीं रहा दुनिया में