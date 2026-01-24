Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंदसौर

एक तरफा प्यार की सनक में सनकी आशिक की करतूत, फर्जी ID से युवती को किया बदनाम; तुड़वाई 4 शादियां

MP News: मंदसौर में सनकी आशिक का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सिरफिरे आशिक ने युवती की 4 शादियां तुड़वाई है. जब युवती का रिश्ता तय होता वो इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से युवती को बदनाम करता.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:00 PM IST
Mandsaur Cyber Crime News: मध्य प्रदेश के मंदसौर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सनकी आशिक की करतूत ने एक लड़की की जिंदगी में कोहराम मचा दिया था. जब-जब इस युवती का रिश्ता कही ठीक होता ये आशिक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर युवती के ससुराल वालों से युवती के बारे में आपत्तिजनक बातें करता और उसका नाम बदनाम करने की कोशिश करता. ऐसा करते उसने युवती के 4 रिश्ते तुड़वाए हैं. 

बदनामी से टूटी 4 शादियां
मामला मंदसौर के दलौदा की है. यहां एक सरफिरे आशिक ने युवती की जिंदगी में इतनी उथल पुथल कर दी कि युवती की 4 शादियां एक के बाद एक टूट गई.आरोपी युवक संदीप पाटीदार इस फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से युवती के होने वाले ससुराल के लोगों तक पहुंचता और उनसे युवती के बारे में झूठी और आपत्तिजनक बातें बताता और रिश्ता तुड़वा देता. 

डिपरेशन में युवती
जब-जब युवती का रिश्ता कही तय होता उस दिन से आरोपी अपने फर्जी आईडी से एक्टिव होता और अपना खेल शुरू कर देता था. लगातार रिश्ता टूटने की वजह से युवती डिप्रेशन का शिकार हो गई. एक दिन युवती ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने साइबर टीम की मदद से आरोपी को खोज निकाला. जांच में पता चला कि आरोपी कई समय से युवती पर नजर रखे हुए था. पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद कर लिया है. 

पुलिस ने किया सचेत
आजकल देश के कोने-कोने से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर पुलिस ने सचेत रहने की अपील की है. पुलिस ने कहा कि अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है तो डरने की बजाय इसका स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस को सूचना दें. सोशल मीडिया को प्राइवेट ही रखें और अनजान लोगों से बातचीत करने से बचें.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मंदसौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

