रतलाम-मंदसौर जाने वाले सावधान! रेलवे ट्रैक पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन पकड़ने से पहले पढ़ लें ये खबर

Ratlam Mandsaur Railway: मध्य प्रदेश के मंदसौर में रतलाम और मंदसौर के बीच रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के बाद ट्रायल रन चल रहा है. इस ट्रैक पर आज से स्पीड ट्रायल होना था, लेकिन बीती रात एक हादसा हो गया. रेलवे के पुराने ट्रैक पर जा रही एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया. दूसरी पटरी पर कुछ दूरी पर एक इंजन खड़ा था. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हादसा मंदसौर से करीब 16 किलोमीटर दूर दलौदा में हुआ.

रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और डिरेल हुए डिब्बे को पटरी पर चढ़ाने का काम शुरू किया. इस हादसे की वजह से मंदसौर-रतलाम रेल मार्ग पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा और कई ट्रेनें लेट हुईं.

दरअसल, चित्तौड़गढ़ और रतलाम के बीच रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस ट्रैक पर पिछले दो दिनों से ट्रायल रन किया जा रहा है. इसमें काफी कम स्पीड में रेलगाड़ियों को निकाला जा रहा था. ट्रायल रन के सफल होने के बाद आज स्पीड ट्रायल रन होना था.

मरम्मत का काम जारी

रेलवे के अधिकारी और रतलाम मंडल के PRO मुकेश कुमार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुराने ट्रैक पर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे के पहिए ट्रैक से उतर गए थे. डिब्बे के डिरेल होने की वजह से इस मार्ग पर यातायात बाधित हुआ. रेलवे विभाग की टीम, कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत डिब्बे को ट्रैक पर लाने तथा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू किया, ताकि जल्द से जल्द यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके.

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हादसे की होगी जांच

मुकेश कुमार के अनुसार हादसा पुराने ट्रैक पर हुआ. गौरतलब है कि दूसरे ट्रैक पर कुछ दूरी पर एक रेलवे इंजन खड़ा था, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. रेलवे ट्रैक की मरम्मत और यातायात सुचारू होने के बाद हादसे के कारणों की जांच की जाएगी.

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