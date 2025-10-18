Advertisement
तस्करों से 50 लाख में हुई डील! सिवनी के बाद मंदसौर में खाकी पर लगा बड़ा 'दाग', TI समेत 4 सस्पेंड

Mandsaur News-मंदसौर में एसपी विनोद कुमार मीना ने 4 पुलिसकर्मयों को सस्पेंड कर दिया है. यह मामला सिवनी से सामने आए मामले की तरह ही है. डोडाचूरा तस्करों से रुपयों के लेन-देन और उन्हें छोड़ने को लेकर 50 लाख रुपए की डील हुई थी. तस्करों की जानकारी के बारे में जांच चल रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:01 PM IST
तस्करों से 50 लाख में हुई डील! सिवनी के बाद मंदसौर में खाकी पर लगा बड़ा 'दाग', TI समेत 4 सस्पेंड

Mandsaur Police Deal-मध्यप्रदेश के सिवनी हवाला केस में SDOP समेत 11 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन को ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसी बीच मंदसौर जिले से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है. मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीना ने 17 अक्टूबर को शामगढ़ थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. पुलिसकर्मियों को डोडचूरा तस्करों से रुपयों के लेन-देन और उन्हें छोड़ने के मामले में सस्पेंड किया गया है. 

50 लाख में डील होने की बात आई सामने
जानकारी के अनुसार, कार्रवाई ग्राम आंकली में एनडीपीएस एक्स के केस और अन्य शिकायत के आधार पर की गई है. इस मामले में टीआई धर्मेंद्र शिवहरे के अलावा सब इंस्पेक्टर अविनाश सोनी, हेड कॉन्स्टेबल दिलीप बघेल और कॉन्स्टेबल मनीष पंवार को सस्पेंड किया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने तस्करों से 50 लाख में डील की थी. 

आरोपियों पर चल रही कार्रवाई
मंदसौर एएसपी टीएस बघेल ने बताया कि करीब दो महीने पहले चार जगह से डोडा चूरा जब्त किया गया था. तस्करों की जानकारी के बारे में जांच चल रही है. इसकी मौखिक शिकायत डेढ़ महीने पहले की गई थी. जांच अधिकारी ने ऑडियो–वीडियो या चैट सामने आने से मना किया है. आरोपियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है.

पहले भी लगे थे आरोप 
मंदसौर में तस्करी और पुलिस के गठजोड़ का मुद्दा पहले भी उठा था. साल 2023 में विधानसभा में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और तस्करी से जुड़ी 41 शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई थी. इससे पहले भी निरीक्षक शिवहरे पर अफलजलपुर थाने में तैनाती के दौरान अफीम-डोडा तस्करों के साथ साठगांठ करने के आरोप लगे थे. जब शामगढ़ में भी इसी तरह की शिकायतें मिलीं तो एसपी ने इसपर कार्रवाई की. 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी जांच के दायरे में हैं. 

यह भी पढ़ें-MP का महालक्ष्मी मंदिर बना 'कुबेर का खजाना', 2 करोड़ के कैश-आभूषणों से सजा मंदिर

