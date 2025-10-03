आग के बीच आस्था या मौत का खेल? मंदसौर में अंगारों से गुजरते लोग देख हर कोई दंग

मनीष पुरोहित/मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास की अंधी दौड़ का नजारा देखने को मिला. यहां भक्तों ने दहकते अंगारों पर दौड़ लगाई. इस अनोखे और जोखिम भरे कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोग सांस थामे मंदसौर के नालछा माता मंदिर परिसर में एकत्रित हुए.

नालछा माता मंदिर परिसर में अंगारों की सेज सजाई गई थी, जिसे जलाने के लिए घी डाला गया था. दहकते अंगारों से उठती लपटों के बीच श्रद्धालु एक के बाद एक गुजरते दिखाई दिए. हर कोई अपने विश्वास और आस्था के साथ इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में शामिल हुआ, मानो अंगारों से गुजरना किसी परीक्षा से कम नहीं था.

कई सालों से हो रहा 'चूल'

पिछले कई सालों से यह चूल का आयोजन किया जाता है. इसमें लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी आस्था की परीक्षा देते हैं. बावजूद इसके, प्रशासन जो इस तरह के अंधविश्वासपूर्ण आयोजनों को रोकने का जिम्मा रखता है, वह इस बार भी मूक दर्शक बना रहा और कार्यक्रम को बिना रोक-टोक देखा.

क्या कहते हैं आयोजक ?

आयोजकों का दावा है कि आस्था के इस आयोजन में अब तक किसी को कोई चोट नहीं लगी है. उनका कहना है कि लोग माता की कृपा से अंगारों की इस सेज से गुजरते हैं, जैसे कि वे फूलों की सेज पर चल रहे हों. इस अनोखे दृश्य ने उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा दोनों ही भाव भर दिए.

