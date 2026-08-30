/मंदसौर में डबल मर्डर का खुलासा, प्रेमी संग महिला ने रची बुजुर्ग दंपति की हत्या की साजिश, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

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मध्य प्रदेश के मंदसौर के गरोठ में लूट की नीयत से किए गए बुजुर्ग दंपति के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस साजिश में दंपति का एक रिश्तेदार भी शामिल था. हत्या लूट के मकसद से की गई थी और लूटे गए गहने बरामद कर लिए गए हैं. घटना के बाद एक अन्य आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी. अपनी जान देने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी गई थी. इसी नोट से हत्या के मामले को सुलझाने में अहम सुराग मिला.
बेटे ने दर्ज कराई थी शिकायत
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 25.08.2026 को शिकायतकर्ता नारायण (पिता देवी लाल बंजारा, उम्र 35 साल, निवासी चांदबर्डा, थाना गरोठ) ने सूचना दी कि चांदबर्डा गांव के खेत में बनी एक झोपड़ी में रात को उनकी मां भुलीबाई और पिता देवी लाल सो रहे थे. रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पिता देवी लाल के सिर पर भारी पत्थरों से हमला कर उनकी हत्या कर दी और मां भुलीबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस मामले में थाना गरोठ में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान मृतक के बेटे नारायण ने बताया कि उनकी मां चांदी के आमले (कडे ) पहनती थीं जो उनके पैरों में नहीं थीं, जिससे घटना के दौरान लूटपाट की आशंका थी. घटना में घायल भुलीबाई की भी इलाज के दौरान मौत हो गई.
एक आरोपी ने फांसी लगाकर किया सुसाइड
इस दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल, डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक (FSL) टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. इसके बाद हुई जांच में साइबर सेल से मिली जानकारी के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश गरोठ, शामगढ़ और भानपुरा पुलिस थानों के इलाकों में की गई. जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कान्हा उर्फ करण, पवन और संतोषबाई उर्फ सांता को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा इस मामले के एक और आरोपी राजेश कीर ने मनासा में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इससे पहले, उसने खड़ावदा के पास खेत की झोपड़ी में सो रहे एक बुजुर्ग जोड़े की हत्या कर दी थी और हत्या व लूट की बात कबूलते हुए एक सुसाइड नोट भी लिखा था.
संताबाई ने दी सारी जानकारी
जब हिरासत में लिए गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उन्होंने बताया कि संताबाई अपने पति से करीब दो साल से अलग रह रही थी और कान्हा (उर्फ करण) के साथ उसका प्रेम संबंध था. बाकी आरोपी पवन और राजेश, करण के दोस्त थे. करण और संताबाई ने अपने साथियों पवन और राजेश के साथ मिलकर पैसे के लिए लूटपाट करने की योजना बनाई थी. संताबाई ने अपने साथियों को पीड़ितों भुलीबाई और देवीलाल के बारे में पूरी जानकारी दी थी. उसने बताया था कि दोनों चांदबर्डा गांव से दूर अपने खेतों में बनी एक झोपड़ी में रहते हैं और वहां अकेले सोते हैं, और यह भी बताया कि भुलीबाई भारी चांदी के आवले पहनती थी.
कई सामान बरामद
आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ₹50,000 कीमत के लूटे गए चांदी के गहने, घटना में इस्तेमाल की गई ₹50,000 कीमत की हीरो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल, ₹50,000 कीमत के तीन मोबाइल फो, अपराध के समय आरोपी द्वारा पहने गए खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना बड़ा पत्थर जब्त किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है.
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