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मंदसौर में डबल मर्डर का खुलासा, प्रेमी संग महिला ने रची बुजुर्ग दंपति की हत्या की साजिश, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

Mandsaur News: पुलिस ने मंदसौर जिले के गरोठ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के डबल मर्डर के मामले को सुलझा लिया है. पुलिस ने मामले में प्रेमी संग साजिश रचने वाली महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByManish PurohitEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 30, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:49 PM IST
मंदसौर में डबल मर्डर का खुलासा, प्रेमी संग महिला ने रची बुजुर्ग दंपति की हत्या की साजिश, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

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