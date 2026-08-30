/मंदसौर में डबल मर्डर का खुलासा, प्रेमी संग महिला ने रची बुजुर्ग दंपति की हत्या की साजिश, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

बेटे ने दर्ज कराई थी शिकायत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 25.08.2026 को शिकायतकर्ता नारायण (पिता देवी लाल बंजारा, उम्र 35 साल, निवासी चांदबर्डा, थाना गरोठ) ने सूचना दी कि चांदबर्डा गांव के खेत में बनी एक झोपड़ी में रात को उनकी मां भुलीबाई और पिता देवी लाल सो रहे थे. रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पिता देवी लाल के सिर पर भारी पत्थरों से हमला कर उनकी हत्या कर दी और मां भुलीबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस मामले में थाना गरोठ में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान मृतक के बेटे नारायण ने बताया कि उनकी मां चांदी के आमले (कडे ) पहनती थीं जो उनके पैरों में नहीं थीं, जिससे घटना के दौरान लूटपाट की आशंका थी. घटना में घायल भुलीबाई की भी इलाज के दौरान मौत हो गई.