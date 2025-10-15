Mandsaur News-'संस्कार के ठेकेदार' निकले निजता के चोर, कपड़े बदलते समय छात्राओं के बनाए वीडियो, ABVP के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार

Female Students Obscene Videos-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में मंगलवार को आयोजित युवा उत्सव के दौरान शर्मनाक घटना सामने आई. इस कार्यक्रम में भाग लेने आई छात्राओं के निजी फोटो और वीडियो बनाए गए. छात्राओं के कपड़े बदलते समय चार छात्रों ने दरवाजे के उजालदान से फोटो और वीडियो बना लिए. जैसे ही छात्राओं को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने हंगामा किया और प्रभारी प्राचार्य से इसकी शिकायत की. इसके बाद थाने में भी घटना की शिकायत की गई. पुलिस ने तीन आरोपी छात्रों को हिरासत में लिया है, वहीं एक की तलाश की जा रही है.

सीसीटीवी में दिखे छात्र

छात्राओं की शिकायत के बाद प्राचार्य ने सीसीटीवी फुटेज जांचने के निर्देश दिए. सीसीटीवी फुटेज में चारों छात्र संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नजर आए, जिससे छात्राओं की शिकायत सही साबित हुई. इसके बाद प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रीति पंचोली ने चारों छात्रों के खिलाफ भानपुरा थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी. पुलिस ने तीन नामजद और एक अज्ञात छात्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

सभी आरोपी एबीवीपी के कार्यकर्ता

इस मामले में थाना प्रभारी रमेशचंद डांगी ने बताया कि आरोपियों में उमेश जोशी, नगर मंत्री, एबीवीपी, अजय गोड़, नगर सह-महाविद्यालय प्रमुख, एबीवीपी, हिमांशु बैरागी, कार्यकर्ता, एबीवीपी शामिल हैं. इस मामले में तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाउंड ओवर कर गरोठ उपजेल भेजा गया है. चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है. थाना प्रभारी बताया कि अगर यह वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते, तो छात्राओं की निजी जिंदगी पर गंभीर असर पड़ सकता था.

जिला स्तर पर समिति करेगी जांच

इस मामले को लेकर एबीवीपी जिला संयोजक चंद्रराजसिंह पंवार ने बताया कि संगठन ने जिला समिति स्तर पर जांच बैठाई है. उन्होंने कहा कि जिस कमरे में घटना बताई जा रही है, वह लंबे समय से बंद था. प्राचार्य और टीआई से चर्चा की गई है, रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी. वहीं एनएसयूआई ने घटना को लेकर एबीवीपी पर निशाना साधा है.

