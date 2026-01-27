MP के 5 जिलों में झमाझम बारिश, तेजी से बदल रहा मौसम, कई जिलों गिरेगा मावठा

Heavy Rain In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में मौसम में तब्दीली शुरू हो गई है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर के चलते राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है. गुना, मुरैना, धार, मंदसौर और रतलाम जिले में मंगलवार को दोपहर के बाद अच्छी बारिश हुई है, जिससे यहां किसानों की फसलों पर भी असर पड़ेगा. वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का भी अलर्ट जारी किया है. फिलहाल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानि चक्रवात की स्थिति बन रही है, जिसकी नमी की वजह से हल्की से मध्यम बारिश एमपी में हो रही है.

रतलाम में बारिश

रतलाम में मंगलवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदला और मावठा गिरना शुरू हो गया. सुबह से ही ठंडक बनी रही और आसमान में घने बादल छाए रहे. दोपहर के समय शहर और आसपास के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था. कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिली. इस बारिश से गेहूं, चना और सरसों की फसलों को नुकसान की आशंका है, अगर और बारिश होती है, तो किसानों की चिंता और बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंदसौर में बरसे बदरा

मध्य प्रदेश के मंदसौर में बेमौसम की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है, बारिश की वजह से अब किसानों को अपनी फसलों की चिंता सता रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की आशंका भी जताई है. वही इस बारिश से तापमान में और गिरावट की आशंका भी जताई जा रही है,फिलहाल बादलों ने आकाश में डेरा डाला हुआ है और अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है. मंदसौर के आसपास के हिस्सों में भी बारिश हुई है, कही तेज तो कही हल्की से मध्यम बारिश का असर दिखा है, जिससे फसलों पर प्रभाव होना तय है.

ये भी पढ़ेंः MP के इस जिले में है अनोखी और रहस्यमयी घाटी, क्या पता है यह दिलचस्प जानकारी

मुरैना-गुना-बड़वानी में भी बारिश

इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश की स्थिति बन रही है. मुरैना और गुना जिले में भी झमाझम बारिश हो रही है, जबकि बड़वानी जिले में मंगलवार को फिर बारिश हुई है, इससे पहले सोमवार को भी तेज बारिश हुई थी. वहीं बारिश की वजह से एमपी के कई जिलों में तेज बरसात की स्थिति बन रही है. जबकि बारिश की वजह से ठंड की स्थिति भी बन रही है. मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में एमपी के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, मंगलवार की सुबह कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा, जबकि तापमान में गिरावट की वजह से ठंड का दौर भी लौट रहा है.

एमपी में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, विदिशा, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, ग्वालियर, श्योपुर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना जिले में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं बारिश की वजह से ठंड का अलर्ट भी बना हुआ है, ऐसे में ठंड भी बढ़ने वाली है.

ये भी पढे़ंः MP के इस जिले में आधी रात को अच्छी बारिश, आधे घंटे तक गिरा पानी, निमाड़ में अलर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!