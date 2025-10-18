उड़कर आया मंदसौर का ये अनोखा कुबेर मंदिर! कभी बंद नहीं होते कपाट, जानें मान्यता

Kubera Temple In Khilchipur Mandsaur: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खिलचीपुरा में धन के देवता कुबेर का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मंदिर स्थित है. यह मंदिर लगभग डेढ़ हजार साल पुराना और गुप्तकालीन माना जाता है, जिसमें पश्चिम मुखी कुबेर प्रतिमा विराजमान है. यह प्रतिमा शिवलिंग के समीप स्थापित है. कहा जाता है कि ऐसी पश्चिम मुखी कुबेर प्रतिमा केदारनाथ के बाद केवल मंदसौर में ही है. सबसे अनूठी बात यह है कि यह विश्व का एकमात्र अनोखा मंदिर है जहां शिव और कुबेर दोनों की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं.

मंदसौर का अनोखा कुबेर मंदिर

दरअसल मंदसौर के खिलचीपुरा में पश्चिम मुखी में कुबेर की मूर्ति का मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है. इस मंदिर के कभी पट बंद नहीं होते. धनतेरस पर एक खास पूजा होती है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ लगती है. मंदिर की बनावट ऐसी है कि हर भक्त को सिर झुकाकर अंदर जाना पड़ता है. पुराना दरवाज़ा लगभग तीन फ़ीट ऊंचा है, जिससे एक बार में सिर्फ़ एक भक्त ही अंदर जा सकता है. हालांकि, धनतेरस पर गर्भगृह में एंट्री बंद रहती है.

धनतेरस पर भक्तों की भारी भीड़

धनतेरस पर यहां दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है. मंदिर के गर्भगृह में गुप्त काल की मूर्ति को देखने के लिए भक्त एक दिन पहले से ही लाइन में लगना शुरू कर देते हैं. न केवल मंदसौर बल्कि आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी लोग यहां धन के देवता की खास पूजा करने आते हैं.

उड़कर आया मंदिर

गुप्त काल का यह मंदिर धन के देवता कुबेर को समर्पित है. यह दुनिया का अकेला अनोखा मंदिर है जिसमें कुबेर के साथ शिव की मूर्ति है. कहा जाता है कि यह चमत्कारी मंदिर बनाया नहीं गया था, बल्कि उड़कर यहां आया था, क्योंकि इसकी नींव नहीं है. चूंकि मंदिर कुबेर को समर्पित है, इसलिए यह साफ़ है कि यहां खजाने बिखरे होंगे जिन्हें लोग रात में खोदने के लिए यहां आते हैं. लेकिन इस कोशिश ने कई लोगों को पागल कर दिया है और कई दूसरे लोगों को दूसरी मुसीबतों से घेर लिया है.

भगवान कुबेर का आशीर्वाद

मान्यता है कि यहां से मिट्टी लाकर तिजोरी में रखने पर धन में बदल जाता है और कुबेर का आशीर्वाद मिलता है. इस चमत्कारी मंदिर में शिव और कुबेर की मूर्तियां हैं, और धनतेरस पर होने वाली खास पूजा और हवन के लिए सुबह से ही हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं. ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर यहां कुबेर की मूर्ति के दर्शन करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और कुबेर खुश होकर उन्हें धन और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं.