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मंदसौर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 2 की मौत, 15 मजदूर घायल

Mandsaur News: मंदसौर जिले के दलोदा के पास लखमाखेड़ी रेलवे फाटक के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. 20 मजदूरों को ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए.

Written ByManish PurohitEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 20, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:10 PM IST
मंदसौर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 2 की मौत, 15 मजदूर घायल

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