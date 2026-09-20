मंदसौर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 2 की मौत, 15 मजदूर घायल

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मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बीती रात दलोदा के पास लखमाखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक मजदूरों को ले जा रही गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई. इस भयानक हादसे में एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 2 की मौत
मंदसौर की ADM एकता जायसवाल ने बताया कि यह हादसा दलोदा के पास लखमाखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ. 20 मजदूरों को ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर एक ट्रक से हो गई. ये मजदूर रतलाम के रावटी से आए थे और काम खत्म करके उज्जैन जा रहे थे. इस हादसे में एक महिला और एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि बाकी लोगों का इलाज चल रहा है. हम उनके साथ मौजूद उन लोगों से पूरी जानकारी ले रहे हैं जिन्हें चोट नहीं आई है. बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में करीब 20 लोग थे.
आगर-मालवा में आठ लोगों की मौत
इस बीच, आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा में बरसाती नाले में कार बहने से आठ लोगों की मौत की झकझोर देने वाली घटना के बाद अब शवों को पीड़ितों के परिवारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है. मरने वाले आठ लोगों में से सात ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले थे. इन सात लोगों के शवों को ओडिशा पहुंचाने के लिए इंदौर से खास एम्बुलेंस मंगवाई गईं. शवों को बर्फ से भरे कॉफिन में रखकर खास रेफ्रिजरेटेड एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर भेजा गया.
शवों की दोबारा जांच
भुवनेश्वर तक का सफर लगभग 26 घंटे का है. रास्ते में महाराष्ट्र के नागपुर में शवों की दोबारा जांच की जाएगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनकी हालत ठीक है. स्थानीय प्रशासन ने नागपुर और भुवनेश्वर के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाया है. तीन एम्बुलेंस के साथ-साथ, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की एक टीम को भी एक अलग गाड़ी से भुवनेश्वर भेजा गया है.
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