मंदसौर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 2 की मौत, 15 मजदूर घायल

ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 2 की मौत

मंदसौर की ADM एकता जायसवाल ने बताया कि यह हादसा दलोदा के पास लखमाखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ. 20 मजदूरों को ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर एक ट्रक से हो गई. ये मजदूर रतलाम के रावटी से आए थे और काम खत्म करके उज्जैन जा रहे थे. इस हादसे में एक महिला और एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि बाकी लोगों का इलाज चल रहा है. हम उनके साथ मौजूद उन लोगों से पूरी जानकारी ले रहे हैं जिन्हें चोट नहीं आई है. बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में करीब 20 लोग थे.