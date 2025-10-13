आलू के चिप्स के नीचे छिपा रखा था नशे का जखीरा, CBN की सूझबूझ से फेल हुई तस्करों की चाल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) को एक बड़ी कामयाबी मिली है. CBN की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की है. यह खेप आलू के चिप्स में छिपाकर ले जाई जा रही थी. सीबीएन ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की.

CBN ने पकड़ी 1400 किलो अफीम भूसी

दरअसल, एक गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश के पी एंड आई सेल, जावरा और पी एंड आई सेल, गरोठ की संयुक्त टीम ने 11 अक्टूबर को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ग्राम बरड़िया आमरा, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर के पास एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक से 52 बोरियों में भरी कुल 1,400.930 किलोग्राम अफीम की भूसी बरामद हुई. इसे आलू के चिप्स की बोरियों के नीचे चालाकी से छिपाकर ले जाया जा रहा था.

CBN की सूझबूझ से फेल हुई तस्करों की चाल

विभाग को मुखबिर नेटवर्क से सूचना मिली थी कि असम या पंजाब के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाला एक टाटा ट्रक आलू के चिप्स के पैकेटों के नीचे अवैध अफीम की भूसी छिपाकर रतलाम के ताल इलाके से पंजाब ले जा रहा है. सूचना के आधार पर, 11 अक्टूबर की शाम को जावरा स्थित पुलिस एवं खुफिया प्रकोष्ठ की एक टीम को भेजा गया. बाद में सूचना मिली कि एक संदिग्ध ट्रक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एग्जिट नंबर 3 पर मध्य प्रदेश की सीमा पार कर गया है, जिसके बाद गरोठ स्थित पुलिस एवं सेल गरोठ की मदद से उसे रोक लिया गया. हालांकि इसके साथ कोई व्यक्ती अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है.

तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस

वाहन को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया और सीबीएन कार्यालय लाया गया. वहां गहन तलाशी के बाद 52 बोरियों में भरी 1400.930 किलोग्राम अफीम की भूसी बरामद हुई, जिसे आलू के चिप्स के नीचे छिपाया गया था. अफीम की भूसी और वाहन को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया है. तस्करों का पता लगाया जा रहा है.