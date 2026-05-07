पति ने बुक किया होटल, पत्नी को छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहा था समय, फिर आधी रात जो हुआ...

Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नाहटा चौराहे के पास स्थित समता पैलेस होटल में उस समय हंगामा मच गया, जब एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी पति शामगढ़ में प्राइवेट डॉक्टरी का काम करता है, और उसकी पत्नी को लंबे समय से उसके अवैध संबंधों को लेकर शक था.



पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा पति को

जानकारी के मुताबिक यह घटना कल रात हुई. इस हंगामे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि पति अपनी प्रेमिका के साथ एक होटल में रुका हुआ था. जब पत्नी को इस बात का पता चला तो वह अपने परिजनों के साथ तुरंत होटल पहुंच गई. जब उन्होंने कमरा खुलवाया, तो पति और उसकी प्रेमिका अंदर मिले. उन्हें देखते ही पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. इसके बाद उसने वहां जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया. जहां उसके परिजनों ने पति को काबू में किया, वहीं पत्नी ने दूसरी महिला पर हाथ उठा दिया.

मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना के दौरान पति को अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश करते देखा गया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं. पत्नी को प्रेमिका को सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए देखा गया, जबकि पति उससे गुहार लगा रहा था कि वह प्रेमिका को छोड़ दे. परिवार के सदस्यों ने पति को रोक रखा था. यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा. इस गड़बड़ी की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, और झगड़े में शामिल सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

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होटल में हुआ हंगामा

होटल मालिक ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन इस बात की पुष्टि की कि उस रात उनके होटल में हंगामा हुआ था. हंगामे के बाद दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन गए. हालांकि पति रात 11:00 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल वापस आया और होटल मालिक से कहा कि वे दोनों बालिग हैं और उसने होटल का किराया पहले ही चुका दिया है, इसलिए उसे कमरे में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए. लेकिन होटल मालिक ने उन्हें वहां रुकने की अनुमति नहीं दी.

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