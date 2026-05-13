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आइसक्रीम खाते ही गांव में मचा हाहाकार, एक साथ बीमार पड़े 20 से ज्यादा लोग, राजस्थान के अस्पतालों में कराया गया भर्ती

Mandsaur Food Poisoning:  मंदसौर के कोटड़ा बुजुर्ग गांव में फेरीवाले की आइसक्रीम खाने के बाद 20 से ज्यादा ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई. उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद गांव में हड़कंप मच गया. बच्चों समेत कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर मरीजों को भवानीमंडी रेफर किया गया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 13, 2026, 06:56 AM IST
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आइसक्रीम खाते ही गांव में मचा हाहाकार, एक साथ बीमार पड़े 20 से ज्यादा लोग, राजस्थान के अस्पतालों में कराया गया भर्ती

Mandsaur Food Poisoning: मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र के कोटड़ा बुजुर्ग गांव में आइसक्रीम खाने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. गांव से ज्यादा लोग एक साथ उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद बीमार पड़ गए. बताया जा रहा है कि सभी ने एक फेरीवाले से आइक्रीम खरदी थी, जिसके सेवन के कुछ ही देर बाद तबीयत खराब होने लगी. घटना के बाद बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बच्चों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रभावित हुए, जिनमें कुछ की हालत ज्यादा बिगड़ने पर गरोठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया. गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए राजस्थान के भवानीमंडी स्थित अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक कोटड़ा बुजुर्ग गांव में एक फेरीवाले से आइसक्रीम खरीदकर खाने के बाद ग्रामीणों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. आइसक्रीम खाने के कुछ देर बाद कई लोगों को मितली, पेट में तेज दर्द और लगातार उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं होने समस्याएं होने लगीं. धीरे-धीरे बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ती चली गई. ग्रामीण कमलेश प्रजापति के अनुसार इस घटना का चपेट में हर उम्र के लोग आए हैं, लेकिन बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला.

राजस्थान के अस्पतालों में भेजे गए मरीज

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स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शुरुआती इलाज के बाद कई मरीजों को गरोठ के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. चूंकि यह क्षेत्र राजस्थान की सीमा के करीब स्थित है, इसलिए कुछ गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तुरंत राजस्थान के भवानी मंडी में स्थित अस्पतालों में भर्ती कराया गया.  राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी मरीजों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है.  घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आ गया और गांव में एक विशेष मेडिकल टीम भेजी गई. टीम ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है और बीमार निवासियों की जांच कर रही है. मरीजों को मौके पर ही दवाई बांटी जा रही हैं.

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