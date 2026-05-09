मंदसौर में गेहूं तुलाई रोकने पर भड़के किसान, कर्मचारियों और मजदूरों पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप

Mandsaur Kisan News: मध्य प्रदेश के मंदसौर में गेहूं तौल केंद्रों पर गेहूं तौल का कार्य किया जा रहा है. इस दौरान किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कहीं किसानों के रुकने और पीने के पानी के उचित इंतजाम नहीं हैं, तो कहीं गोदाम भरे पड़े हैं और मजदूरों की कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से किसानों का माल समय पर तौल नहीं हो पा रहा है. किसानों की समस्याएं जानने के लिए ZEE मीडिया की टीम गेहूं तौल केंद्र पर पहुंची और किसानों से बातचीत कर उनकी परेशानियां जानीं.

जिस तौल केंद्र पर टीम पहुंची, वहां के कई हिस्से पूरी तरह भरे हुए दिखाई दिए. मजदूरों की कमी के चलते किसान गेहूं तुलाई के लिए इंतजार करते नजर आए और उनमें नाराजगी भी देखने को मिली. किसानों ने आरोप लगाया कि तौल केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और समय पर तौल नहीं हो पा रही है.

किसानों ने किया हंगामा

गेहूं तुलाई केंद्र पर किसानों द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया. इस हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. किसानों ने आरोप लगाया कि मजदूरों द्वारा तुलाई के बदले ₹500 मांगे जा रहे हैं. किसान गेहूं तुलाई में हो रही देरी को लेकर भी नाराज दिखाई दिए.

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गेहूं तुलाई रोक दी गई

वीडियो में किसान गेहूं तुलाई के बदले ₹500 की मांग किए जाने का आरोप लगाते हुए भी नजर आए. किसानों का यह भी आरोप है कि ₹500 नहीं देने पर गेहूं की तुलाई रोक दी जाती है. हालांकि, कर्मचारी इस मामले में सफाई देते हुए नजर आए और किसानों से पूछते दिखाई दिए कि क्या उन्होंने सीधे तौर पर किसी से पैसे की मांग की है. इसके बावजूद किसान लगातार कर्मचारियों पर आरोप लगाते रहे. किसानों ने कहा कि जब पैसों की मांग की गई है, तो निश्चित तौर पर यह पैसा संबंधित लोगों तक ही पहुंचना था.

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