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सड़क हादसे पर BJP सांसद ने जताई चिंता, कारणों को किया हाइलाइट; बताया- कैसे कम होगी दुर्घटनाएं

मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुए बस हादसे के बाद मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इसके साथ ही उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने ज़ी मीडिया से खास बातचीत में हादसे के कारणों को हाइलाइट किया और दुर्घटना कम करने के उपायों पर भी चर्चा की.

Written By  Manish Purohit|Last Updated: May 08, 2026, 10:42 AM IST
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सड़क हादसे पर BJP सांसद ने जताई चिंता, कारणों को किया हाइलाइट; बताया- कैसे कम होगी दुर्घटनाएं

मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुए बस हादसे के बाद यातायात व्यवस्था और बसों के संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इसके साथ ही उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने ज़ी मीडिया से खास बातचीत में हादसे के कारणों को हाइलाइट किया और दुर्घटना कम करने के उपायों पर भी चर्चा की. उन्होंने मंदसौर में हुई घटना की मुख्य वजह बसों के बीच सवारियां बैठाने की होड़ और टाइमिंग के जानलेवा कॉम्पिटिशन को बताया.

टाइमिंग और रफ्तार का कहर

ज़ी मीडिया से बात करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने बस संचालकों के काम करने के तरीके और आरटीओ (RTO) की भूमिका पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'बसों के संचालन की टाइमिंग को लेकर जो विवाद है, उस पर RTO को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. एक रूट पर चलने वाली दो बसों के बीच पर्याप्त टाइम गैप होना चाहिए. अक्सर बसें ज्यादा सवारियां बैठाने के चक्कर में तय समय से देरी से चलती हैं और इसके बाद अगले स्टॉपेज तक समय पर पहुंचने के लिए ड्राइवर अंधाधुंध स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं, जो ऐसे हादसों का सबसे बड़ा कारण बनता है.' उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर समय का निर्धारण सही हो और बसें अपने समय के हिसाब से चलें, तो गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल में रहेगी.

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शराब नहीं, सिस्टम की खामी हादसे की वजह

सड़क हादसों को लेकर अक्सर ड्राइवरों के नशे में होने को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन मंदसौर में हुए हादसे में ऐसा नहीं था. सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों और घायलों से बात की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि बस ड्राइवर ने शराब नहीं पी थी. इसे एक सकारात्मक पहलू बताते हुए उन्होंने कहा कि ड्राइवरों पर नशे को लेकर शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन अब हमें स्पीड और टाइमिंग के मैनेजमेंट पर काम करना होगा.

ये भी पढ़ें- मंदसौर में भीषण बस हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, 22 वर्षीय युवक की मौत, 29 घायल

नियमों के रिव्यू का दिया आश्वासन

सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि अस्पताल प्रशासन पूरी मुस्तैदी से 28 घायलों का इलाज कर रहा है. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पूरे सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा. उन्होंने कहा,'बसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और उनकी स्पीड लिमिट सख्ती से तय होनी चाहिए. हम जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठकर इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करेंगे, ताकि आगे से ऐसी जनहानि को रोका जा सके.'

उन्होंने आगे कहा कि दुर्घटनाओं को लेकर एक डिबेट पूरे देश में है और व्यक्तियों को भी इसमें नियंत्रित होने की आवश्यकताएं हैं. ट्रैफिक को लेकर हम लगातार सुनते हैं. रोजाना बड़ी संख्या में कैज़ुअल्टी होती है और लोग बड़ी संख्या में मारे जाते हैं. उसका मूल कारण कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी रहती है, जिसे सुधारने की जरूरत है.

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