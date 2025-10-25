मंदसौर में दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेस-वे पर पुलिया से गिरी एम्बुलेंस, 2 की मौत, रातभर फंसे रहे ड्राइवर

Accident in Mandsaur-मध्यप्रदेश के मंदसौर में एक भीषण हादसा हो गया. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चल रही एक एंबुलेंस अचानक नियंत्रण खो बैठी और पुलिया से नीचे जा गिरी. हादसा सीतामऊ तहसील के सेदरा माता गांव के पास हुआ. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान अबीर और शिबू के रूप में हुई है, जबकि घायल चालक का नाम अजीनूर हक है, जो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है.

मरीज को छोड़कर आ रही थी वापस

जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस सिलिगुड़ी से अहमदाबाद एक मरीज को छोड़कर वापस लौट रही थी. हादसे के समय यह जावरा की ओर से सीतामऊ की दिशा में जा रही थी. शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे वाहन अनियंत्रित होकर पुलिस से नीचे गिर गया. इस हादसे के बाद रातभर किसी को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि सड़क सुनसान थी और गहरा अंधेरा था.

सुबह ग्रामीणों ने देखा

शनिवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ निकले, तब उनकी नजर पुलिया के नीचे पड़ी एंबुलेंस पर गई. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. ड्राइवर करीब आठ घंटे तक एंबुलेंस में फंसा रहा, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे राहत कार्य में समस्या हुई.

हादसे की जांच शुरू

पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक आशंका है कि तेज रफ्तार और नींद की झपकी के कारण यह हादसा हुआ है. फिलहाल घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

