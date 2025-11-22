Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3014318
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हथियार के दम पर वारदात की कोशिश, रात 4 बजे चोरों ने बोला धावा, घर वाले जागे तो फायरिंग कर हुए फरार

Mandsaur News-मंदसौर में हथियारबंद बदमाशों ने ट्रैक्टर चुराने की कोशिश की, जब ट्रैक्टर स्टार्ट होने पर घरवाले जागे तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी. गांव से बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले, यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हथियार के दम पर वारदात की कोशिश, रात 4 बजे चोरों ने बोला धावा, घर वाले जागे तो फायरिंग कर हुए फरार

Thieves Attempt Tractor Theft-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा थाना क्षेत्र के बसई गांव में शनिवार एक सनसनीखेज घटना सामने आई. तीन हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर ट्रैक्टर चोरी की कोशिश की, लेकिन घरवालों के जागने पर बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

ट्रैक्टर चोरी की कोशिश
यह घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर में दाखिल होते हैं. पहले वे आंगन में खड़े दो ट्रैक्टरों के पास पहुंचते हैं और आसपास की स्थिति देखने के बाद घर की ओर बढ़ते हैं. थोड़ी देर बदा उनमें से एक बदमाश ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, जबकि बाकी दो घर की ओर नजरें गड़ाए खड़े रहते हैं. इसी दौरान नीचे खड़े बदमाशों में से एक अपनी बंदूक निकाल लेता है, जबकि दूसरे को पास से एक बड़ा पत्थर उठाते हुए देखा गया. 

ट्रैक्टर स्टार्ट होने पर जागे घरवाले
जैसे ही ट्रैक्टर पर बैठे बदमाश ने वाहन स्टार्ट किया और बैक करना शुरू किया, उसी समय घर के लोग आवाज सुनकर जाग गए. जैसे ही घर की लाइट जली, हथियार लिए खड़े बदमाश ने तुरंत हवाई फायरिंग कर दी, ताकि ग्रामीण बाहर न निकल सकें. फायरिंग की आवाज से पूरा गांव दहल उठा. आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले, लेकिन अब तक तीनों बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की
इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सुवासरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं, और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ग्रामीणों का आरोप है कि बदमाश सिर्फ ट्रैक्टर चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि एक पिकअप चोरी करने की फिराक में भी थे. ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में बीते कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है. उन्होंने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. 

यह भी पढ़ें-काला हिरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, खेत में आए हिरणों का कराता था शिकार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMandsaur Newsmp latest news

Trending news

mp news
काला हिरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, खेत में आए हिरणों का कराता था शिकार
cg raipur news
क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, रायपुर वनडे मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू
kawardha news
हॉस्टल में अचानक गूंजी चीखें…तीन बच्चियां एक-एक कर बेहोश, अस्पताल पहुंची तो...
shahdol news
8 दिन से धधक रही कोयला माइंस! SCEL प्रबंधन की लापरवाही से करोड़ों का माल खाक
Raisen News
फिर मानवता शर्मसार! रायसेन में दिव्यांग पर खुलेआम पेशाब कांड, वीडियो वायरल होते ही..
CG News Chhattisgarh news
CGBSE: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी,फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
mp civil judge bharti 2022
सिविल जज भर्ती में SC-ST को बड़ी राहत! हाई कोर्ट ने नई सूची जारी करने के दिए निर्देश
undefined
काल भैरव मंदिर में फिर हंगामा! महिला श्रद्धालुओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल
baiga tribe protests
सिंगरौली में बैगा आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई! जंगल बचाने सड़क पर उतरे लोग
mp news
खान सर की कोचिंग में पढ़ने गई, नौकरी के बहाने रेड लाइट एरिया में बेची गई MP की छात्रा