हथियार के दम पर वारदात की कोशिश, रात 4 बजे चोरों ने बोला धावा, घर वाले जागे तो फायरिंग कर हुए फरार

Thieves Attempt Tractor Theft-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा थाना क्षेत्र के बसई गांव में शनिवार एक सनसनीखेज घटना सामने आई. तीन हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर ट्रैक्टर चोरी की कोशिश की, लेकिन घरवालों के जागने पर बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ट्रैक्टर चोरी की कोशिश

यह घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर में दाखिल होते हैं. पहले वे आंगन में खड़े दो ट्रैक्टरों के पास पहुंचते हैं और आसपास की स्थिति देखने के बाद घर की ओर बढ़ते हैं. थोड़ी देर बदा उनमें से एक बदमाश ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, जबकि बाकी दो घर की ओर नजरें गड़ाए खड़े रहते हैं. इसी दौरान नीचे खड़े बदमाशों में से एक अपनी बंदूक निकाल लेता है, जबकि दूसरे को पास से एक बड़ा पत्थर उठाते हुए देखा गया.

ट्रैक्टर स्टार्ट होने पर जागे घरवाले

जैसे ही ट्रैक्टर पर बैठे बदमाश ने वाहन स्टार्ट किया और बैक करना शुरू किया, उसी समय घर के लोग आवाज सुनकर जाग गए. जैसे ही घर की लाइट जली, हथियार लिए खड़े बदमाश ने तुरंत हवाई फायरिंग कर दी, ताकि ग्रामीण बाहर न निकल सकें. फायरिंग की आवाज से पूरा गांव दहल उठा. आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले, लेकिन अब तक तीनों बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे.

पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सुवासरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं, और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ग्रामीणों का आरोप है कि बदमाश सिर्फ ट्रैक्टर चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि एक पिकअप चोरी करने की फिराक में भी थे. ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में बीते कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है. उन्होंने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

