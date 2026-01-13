Advertisement
चेतन बनकर हिंदू युवती के साथ होटल में रुका था अशरफ, ऑनलाइन पेमेंट ने खोल दी पोल, फर्जी आधार कार्ड भी मिला

Mandsaur News-मंदसौर के होटल में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ अपनी पहचान छिपा कर नकली आधार कार्ड के आधार पर रुका हुआ था. इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब युवक ने ऑनलाइन पेमेंट किया, उसमें नाम सरफराज आया. होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उसके दोनों आधार कार्ड जब्त कर लिए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:43 PM IST
MP Latest News-मध्यप्रदेश के मंदसौर में एक होटल में राजस्थान का रहने वाला एक शख्स पहचान छिपाकर हिंदू युवती के साथ रुका हुआ था. युवक का असली नाम अशरफ है लेकिन उसने अपना नाम चेतन बताया था. एक आधार पर में उसका नाम भी चेतन था. लेकिन जब उसने यूपीआई से पेमेंट किया तब उसका झूठ पकड़ा गया. युवकी की यूपीआई आईडी में उसका नाम अशरफ था. पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है. 

होटल मालिक ने की पूछताछ
युवक ने जब होटल में ऑनलाइन पेमेंट किया, जिसे होटल संचालक अशोक मारू ने चेक किया तो उसमें नाम अशरफ खान था. जबकि होटल में दर्ज पहचान हिंदू नाम चेतन प्रकाश की थी. इसी विरोधाभास के चलते होटल संचालक को संदेह हुआ. जब रात के समय युवक-युवती होटल में लौटे तो संचालक ने पूछताछ की. इसी दौरान युवक के पास एक आधार कार्ड मिला, जिससे यह साफ हो गया कि उसने फर्जी पहचान के जरिए होटल में ठहरने की कोशिश की थी. होटल संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी. 

युवक के पास मिले दो आधार कार्ड 
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान अशरफ खान निवासी जैसलमेर के रूप में हुई है. वह अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ होटल में फर्जी आधार कार्ड के जरिए रुका था. जांच के दौरान आरोपी के पास से दो आधार कार्ड भी मिले. दोनों में फोटो एक ही था, लेकिन नाम और पते अलग दर्ज थे. दोनों ही आधार कार्ड राजस्थान के बताए जा रहे हैं. 

परीक्षा देने मंदसौर आया था युवक
बताया जा रहा है कि अशरफ परीक्षा देने के लिए मंदसौर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था. उसकी परीक्षा श्रीजी कॉलेज में थी. दोनों ने सुबह बस स्टैंड स्थित होटल राज में रूम लिया और परीक्षा देने चले गए. युवती नागौर जिले की रहने वाली बताई जा रही है. दोनों जोधपुर के एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करते हैं. पुलिस ने आरोपी अशरफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

पहचान छिपाने की कोशिश
इस मामले को लेकर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. शुरुआती पूछताछ में यह सामने आया है कि युवक को आशंका था कि मुस्लिम नाम से हिंदू युवती के साथ होटल में ठहरने में परेशानी हो सकती है. इसलिए उसने हिंदू नाम वाले फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था.

