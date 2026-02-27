पुलिस पर लगाया था हत्या का आरोप, 'बेगम' निकली कातिल...कुख्यात बदमाश भय्यू लाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Bhayyu Lala Murder Case-हिस्ट्रीशीटर भय्यू लाला की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने पत्नी रुखसाना को आरोपी बनाया है. पत्नी रुखसाना ने ही गोली मारकर पति की हत्या की थी. घटना वाले दिन उसकी पत्नी रुखसाना ने ही रोते-रोते पुलिस पर हत्या के आरोप लगाए थे. पुलिस ने खुलासा किया है कि आपसी विवाद के बाद पत्नी रुखसाना ने वाहिद उर्फ भय्यू लाला को गोली मार दी थी. पुलिस ने सबूत मिटाने के आरोप में भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

विवाद में पीछे से मारी थी गोली

पुलिस के अनुसार, पुलिस की दबिश के बाद घर में हुए विवाद में पत्नी रुखसाना ने भय्यू को सिर के पीछे से गोली मारी थी. घटना के समय भय्यू का साला बबलू पठान और मौसी का बेटा सलमान मौके पर मौजूद थे. बबलू और सलमान ने हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्टल और खून के निशानों को मिटाने का काम किया था. पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पत्नी रुखसाना की तलाश की जा रही है.

सलमान ने छिपाई पिस्टल

एडिशनल एसपी हेमलता गरोठ ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल सलमान ने ले ली थी. सलमान ने पिस्टल को तितरोद गांव स्थित श्मशान घाट से लगे नाले के पास छिपा दी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. खून मिटाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. पुलिस पत्नी रुखसाना को ढूंढ़ रही है. बता दें कि भय्यू व रुखसाना के 6 बच्चे हैं और सभी नाबालिग हैं. कहा जा रहा है कि भय्यू सरेंडर करने वाला था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर लगाया था हत्या का आरोप

18 फरवरी को भय्यू लाला का शव मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया था. पत्नी रुखसाना ने रोते-रोते पुलिस पर इल्जाम लगाया था. इस मामले में एसडीओपी दिनेश प्रजापति और टीआई कमलेश प्रजापति समेत पुलिसकर्मियों पर कमरे में भय्यू से मारपीट करने और परिजनों से पैसों की डिमांड करने के आरोप लगे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिरल में गोली लगने से भय्यू की मौत होने की पुष्टि हुई. वहीं पुलिस को सूचना देने से पहले भय्यू लाला को डॉक्टर के पास ले जाते हुए एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला जिसके आधार पर पुलिस पर हत्या के आरोप लगाने की कहानी झूठी साबित हुई.

आदतन अपराधी था भय्यू

वाहिद उर्फ भय्यू लाला पर अलग-अलग थानों में 19 मामले दर्ज थे. इसके साथ ही वह 5 हजार रुपए का इनामी बदमाश भी थी. भय्यू पर एनडीपीएस के मामले भी दर्ज थी. वह तीन राज्यों, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में हिस्ट्रीशीटर भी था.

यह भी पढ़ें-ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो पोल पर चढ़ा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!