मंदसौर में 'अफवाहों' का आतंक, बच्चा चोर समझकर निर्दोषों को पीट रही भीड़, लगातार सामने आ रहे नए मामले

Child Lifting Rumours-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में इन दिनों बच्चा चोर की झूठी अफवाहें हवा की तरह फैल रही हैं. इन अफवाहों ने आम जनता के बीच इस कदर डर और आक्रोश पैदा कर दिया है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हट रहे. पिछले कुछ दिनों में जिले के अलग-अलग हिस्सों से निर्दोष और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी के हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं.

बच्चा चोरी की अफवाह पूरे मध्यप्रदेश में ही तेजी से फैल रही है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बच्चा चोरी की शक में अनजान लोगों की पिटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. मंदसौर की बात करें तो बुधवार को जिले में बच्चा चोरी के शक में तीन अलग-अलग स्थानों पर भीड़ ने अनजान लोगों को निशाना बनाया.

खेतों में दौड़ाई गई महिला

पहला मामला सीतामऊ थाना क्षेत्र के मानपुर का है. यहां एक अनजान महिला को बच्चा चोर समझकर भीड़ उसे पकड़ने के लिए खेतों में पीछे दौड़ पड़ी. कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया, लेकिन जांच में पता चला कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है. इसके बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन विडंबना देखिए कि उसी महिला को क्षेत्र के दूसरे गांव में फिर से भीड़ ने दबोच लिया. बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया.

महिला और मानसिक विक्षिप्त की पिटाई

मंदसौर शहर के संजीत नाका क्षेत्र में भी एक महिला को संदिग्ध मानकर भीड़ ने घेर लिया और जमकर बदसलूकी की. वहीं इससे पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा में मानसिक रूप से कमजोर युवक के हाथ-पैर बांधकर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी थी.

पुलिस के लिए चुनौती

जिले में जिस तरह से भीड़ जगह-जगह अनजान लोगों को अपना निशाना बना रही है, वह मॉब लिंचिंग जैसी गंभीर घटना हो सकती है. भीड़ का यह रवैया किसी की जान पर भी बन सकता है. इस मामले में हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर फैल रही इन अफवाहों को रोकने के लिए अब तक कोई बड़ा जन-जागरूकता अभियान शुरू नहीं किया गया है. अफवाहों के चलते लोग हिंसा कर रहे हैं.

