पंजाब से केरल तक चोरी करने वाला 'लच्छू गैंग' पकड़ाया, 7 मिनट में काट देते थे लोहे की मजबूत ग्रिल, 37 लाख का सामान बरामद

Lachhu Gang Arrested-मध्यप्रदेश की मंदसौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. देश के 11 से ज्यादा राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम करने वाला शातिर लच्छू गैंग अब पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस ने गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 25 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर और एक फोर-व्हीलर गाड़ी सहित कुल 37 लाख रुपए का माल बरामद किया है. यह गैंग देश के अलग-अलग कोनों में घूम-घूमकर बड़ी चोरियों को अंजाम देता था.

पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया

दरअसल, मंदसौर की नाहरगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध बदमाश इलाके में किसी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए बदमाशों की घेराबंदी की. पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके से 4 आरोपियों को दबोच लिया. जब उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से चोरी के लिए इस्तेमाल करने वाले कई उपकरण बरामद हुए.

7 मिनट में काट देते थे लोहे के ग्रिल

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए. बदमाशों ने बताया कि वे शातिर लच्छू गैंग के सदस्य हैं. इस गैंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कटर की मदद से किसी भी मकान या दुकान की सबसे मजबूत लोहे की ग्रिल को महज 7 मिनट के भीतर काट देते थे. ग्रिल काटने के बाद ये पलक झपकते ही अंदर घुसकर सारा कीमती सामान समेटकर फरार हो जाते थे.

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पंजाब से केरल और असम तक फैला था नेटवर्क

शुरुआती पूछताछ में गिरोह ने देश के अलग-अलग राज्यों में चोरी करने की बात कबूल की है. इस गैंग ने मध्यप्रदेश के अलावा पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, केरल और असम जैसे 11 से ज्यादा राज्यों में चोरी की ताबड़तोड़ वारदातें करना स्वीकार किया है. फिलहाल पुलिस इनसे अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है.

धार और आलीराजपुर के रहने वाले हैं आरोपी

पकड़े गए चारों आरोपी मध्यप्रदेश के धार और आलीराजपुर जिले के रहने वाले हैं. आरोपियों में गणेश उर्फ गणपत (28) रंजीतगढ़, आलीराजपुर, कैलाश उर्फ बिशन (50) रंजीतगढ़, आलीराजपुर, छोटू (27) नरवाली, धार, दिनेश उर्फ महेश (23) भिलवंती, धार शामिल हैं. आरोपियों के खिलाफ नाहरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है.

बदमाशों के पास से जब्त सामान

पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 लाख अनुमानित कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, फोर-व्हीलर गाड़ी, कीमत लगभग 12 लाख रुपए, 2 इलेक्ट्रॉनिक कटर, 1 साधारण कटर, 5 प्लास्टिक पेचकस, 4 फेस मास्क और 6 हैंड ग्लव्स बरामद किए हैं.

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