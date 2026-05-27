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लग्जरी कार से हो रही थी अफीम की तस्करी, मंदसौर पुलिस ने पकड़ा 252 किलो मादक पदार्थ

Mandsaur News: मंदसौर में लग्जरी कार से डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी. मंदसौर पुलिस ने 252 किलो मादक पदार्थ और अवैध पिस्टल जब्त की है.

Written By  Manish Purohit|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 27, 2026, 07:05 PM IST
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मंदसौर में बड़ी मादक पदार्थ जब्त
मंदसौर में बड़ी मादक पदार्थ जब्त

Mandsaur Opium Smuggling: मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में पुलिस ने लग्जरी कार के जरिए तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फिल्मी स्टाइल में लग्जरी कार से भारी मात्रा में मादक पदार्थ 'डोडा चूरा' की तस्करी कर ले जा रहे थे. पुलिस ने उनके पास से बड़ी संख्या में मादक पदार्थ और अवैध हथियार जब्त किए हैं. पुलिस को पहले ही इसकी जानकारी लग चुकी थी. ऐसे में पुलिस ने पहले ही पूरी प्लानिंग की थी. पुलिस को देखकर तस्करों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश भी की थी. लेकिन पुलिस ने उन्हे धरदबोचा.

मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र का मामला 

दरअसल, पूरा मामला मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पीपलिया मंडी-नारायणगढ़ मार्ग से मादक पदार्थ की बड़ी खेप गुजरने वाली है. सूचना के आधार पर पुलिस बल सगस बावजी मंदिर के पास वाहन चेकिंग कर रहा था. पिपलिया मंडी की तरफ से आ रही एक हुंडई क्रेटा कार को जब पुलिस ने देखा तो उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी. जिसके बाद पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया. लेकिन तस्करों ने कार की स्पीड बढ़ा दी. भागने के दौरान कार पहले यात्री प्रतीक्षालय की दीवार से टकराई और फिर एक पेड़ से जा भिड़ी. 

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252 किलो मादक पदार्थ जब्त

कार रुकते ही उसमें सवार दोनों आरोपी भागने लगे. भागते समय एक आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से चार राउंड फायर किए. हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस को कार से 12 प्लास्टिक कट्टों से कुल 252 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है. इसके अलावा आरोपी सूरज के पास से एक अवैध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है. पकड़े गए आरोपी राजस्थान के रहने वाले है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि डोडा चूरा कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.

बड़ा नेटवर्क होने की आशंका

मंदसौर पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. क्योंकि मामले में तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. क्योंकि जिस तरह से लग्जरी कार से मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. उससे पुलिस मामले की तलाश में जुटी है. 

ये भी पढ़ेंः  नीमच में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 3 की मौत; 7 घायल

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