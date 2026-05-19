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चींटियों ने कराया सस्पेंशन: चड्डी-बनियान में ऑफिस पहुंचे अधिकारी पर गिरी गाज, जानिए वजह

Mandsaur News: मंदसौर जिले में चड्डी-बनियान में ऑफिस पहुंचे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है. उनका कहना है कि चींटियों के काटने की वजह से वह इस हालत में ऑफिस आए थे.

Written By  Manish Purohit|Last Updated: May 19, 2026, 02:57 PM IST
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मंदसौर जिले की खबरें
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Mandsaur District: कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक छोटी सी चींटी एक हाथी को धराशाई कर सकती है. लेकिन क्या इस जमाने में कहीं आपने ऐसा उदाहरण देखा है कि किसी चींटी ने किसी अधिकारी को सस्पेंड करा दिया हो. एमपी के मंदसौर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है.जहां चंदवासा वेयर हाउस पर तैनात विपणन अधिकारी मनोज शर्मा एक चींटी के कारण सस्पेंड हो गए हैं. क्योंकि कुछ दिनों पहले वह चड्डी-बनियान में ऑफिस पहुंच गए थे. लेकिन अब उन्होंने इसके पीछे जो कारण दिया है. वह और ज्यादा चर्चा में बना हुआ है. 

मंदसौर जिले का है मामला 

दरअसल, कुछ दिनों पहले विपणन अधिकारी मनोज शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में मनोज शर्मा वेयरहाउस परिसर में चड्डी-बनियान में बैठे दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद किसानों और स्थानीय लोगों ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई. खासतौर पर महिला किसानों की मौजूदगी को देखते हुए इसे सरकारी पद की गरिमा के खिलाफ बताया गया. मामले ने तूल पकड़ा तो विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मनोज शर्मा को निलंबित कर दिया. किसानों ने भी उनके खिलाफ शिकायत की थी. 

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चींटियों के काटने को बताया वजह

निलंबन के बाद मनोज शर्मा ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए दावा किया कि उनके शरीर पर चींटियों ने काट लिया था. उन्होंने कहा'मेरे शरीर पर चींटियों ने काट लिया था, इसलिए मुझे टी-शर्ट उतारनी पड़ी. मैं बनियान और केपरी में बैठा हुआ था. गर्मी बहुत ज्यादा थी. मैं किसानों के माल की सिलाई व्यवस्था देखने गया था. मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसी ने साजिश के तहत उनका वीडियो बनाकर वायरल किया है. मनोज शर्मा ने अपनी सफाई में यह भी बताया कि हाल ही में उनका सड़क हादसा हुआ है, जिसमें उनकी आंखों और चेहरे पर चोट आई है. उन्होंने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और यदि अनजाने में कोई गलती हुई है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं.

मंदसौर जिले का यह मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वहीं प्रशासनिक हलकों में भी यह मामला चर्चा में है कि एक वायरल वीडियो और चींटियों की दलील ने मामले को दिलचस्प बना दिया है.

ये भी पढे़ंः 'कोको पाउडर' के नाम पर अफीम तस्करी की कोशिश, मंदसौर से कनाडा भेजने का था प्लान

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