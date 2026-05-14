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RO प्लांट बंद, फिर भी थमा दिया 2.5 लाख का बिल, मंदसौर में बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा

Mandsaur Electricity Bill Issue: मंदसौर में बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग मनमाने तरीके से लाखों रुपए के बिजली बिल भेज रहा है, जिससे किसान और छोटे कारोबारी परेशान हैं.

Written By  Manish Purohit|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 14, 2026, 08:48 PM IST
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Mandsaur Congress Protest News
Mandsaur Congress Protest News

Mandsaur Congress Protest News: मध्य प्रदेश के मंदसौर के चंबल कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया. प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे थे कि बिजली विभाग द्वारा मनमाने बिल वितरित किए जा रहे हैं. किसानों और ग्रामीणों को लाखों के बिजली बिल थमा दिए गए हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं. इन बिलों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए.

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों को बिजली के बड़े-बड़े बिल थमा दिए गए हैं. एक शख्स, जो छोटा कारोबार चलाता है, उसे एक लाख और डेढ़ लाख रुपए के दो बिल थमा दिए गए हैं. बिजली विभाग द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसका विद्युत कनेक्शन (बिजली के तारों का कनेक्शन) सही नहीं था. उधर, बिजली विभाग के कर्मचारी मामले में जांच की बात कह रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि इस बिल के खिलाफ अपील की जा सकती है और नियमानुसार अगर कोई त्रुटि हुई तो उसे सुधार कर कम किया जाएगा.

ग्राम कनघट्टी के मोहम्मद सदीक एक RO वॉटर प्लांट चलाते हैं. बिजली विभाग ने उन्हें ढाई लाख का बिल थमा दिया है, जिसकी शिकायत लेकर वे बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे हैं. उनका कहना है कि, मेरा वॉटर प्लांट कनघट्टी में है. वॉटर प्लांट बंद होने के कारण बंद पड़ा है. फिर भी पहले ₹1.5 लाख का चालान बना दिया. फिर दूसरी बार अधिकारी आए और मैंने उनसे पूछा कि किस बात का चालान बनाया? तो वे कह रहे हैं कि तार गलत लगा हुआ है. फिर मैंने विद्युत मंडल में जाकर कहा कि आप इसे सही कर दो, अगर तार गलत लगा हुआ है.

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फिर मेरे ₹1 लाख का और ₹1.5 लाख का डबल बिल बना दिया. यही हाल ग्रामीण कैलाश और अन्य लोगों का भी है. कुछ ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए हैं. उधर, विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री योगेश आठनेरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि यदि बिल उपभोक्ता को ठीक नहीं लगता है, तो वह इसकी शिकायत करें. अगर कोई त्रुटि हुई होगी, तो उसमें सुधार किया जाएगा.

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