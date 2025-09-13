मंदसौर में सोयाबीन पर कहर, 'पीला मोजेक' ने उजाड़ी किसानों की उम्मीदें, खड़ी फसल पर चलाया रोटावेटर

MP News-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले बादपुरा गांव में किसान ने अपनी सोयाबीन की फसल में रोटावेटर चलाकर उसे नष्ट कर दिया. सोयाबीन की फसल पीलो मोजेक वायरल की चपेट में आने से सूख गई थी. किसान शीतल सिंह बोराना ने बताया कि करीब 5 बीघा में बोई गई सोयाबीन पूरी तरह से पीली पड़ गई थी। फूल और फलियां खराब हो गई थीं, पौधे सूखने लगे थे, जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. यह हाल जिले के दर्जनों किसानों का है जिनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है.

लाखों रुपए की लागत

किसान ने बताया कि इस बार बारिश की खेंच ने खेतों की नमी सुखा दी, जिससे फसल पर मोजेक वायरस ने असर दिखाना शुरू कर दिया. सोयाबीन की फसल में खाद, बीज, दवा, निंदाई और जुताई पर लाखों की लागत के बाद भी उत्पातन नहीं मिल सका. हालात यह हुए की खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाकर उसे नष्ट करना पड़ा.

पूरी तरह से फसल बर्बाद

अन्य किसानों का कहना है कि पीला मोजेक रोग केवल एक ही खेत तक सीमित नहीं है. मंदसौर जिले के कई गांवों में यह फैला है, जिससे दर्जनों किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. क्षेत्र के किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जाए और फसल नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाए. इसके साथ ही बीमा क्लेम की प्रक्रिया को भी तेज किया जाए.

फसल से थी उम्मीदें

क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें फसल से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वायरस और मौसम की मार ने सब बर्बाद कर दिया. किसान परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने तक का संकट खड़ा हो गया है. उनका कहना है कि अगर सरकर से समय रहते मदद नहीं मिली तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.

