Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंदसौर

क्या आपने देखा है 'कूलर' वाला खेत? मंदसौर के किसान ने लगाया करोंड़ों का दिमाग, पीछे की वजह जान चौंक जाएंगे आप

Mandsaur News-मंदसौर के एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. किसान ने अपनी अफीम की फसल को बचाने के लिए करोड़ों का दिमाग लगा दिया. किसान ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया है जो गर्मी के मौसम में भी फसल को ठंडा रख रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:09 PM IST
क्या आपने देखा है 'कूलर' वाला खेत? मंदसौर के किसान ने लगाया करोंड़ों का दिमाग, पीछे की वजह जान चौंक जाएंगे आप

Coolers in Poppy Field-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिला अपनी अफीम की खेती के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन इस बार यहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. मंदसौर के एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग अपना सिर पकड़ ले रहे हैं. यहां किसान ने अपनी अफीम की फसल को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए एक देसी जुगाड़ निकाला है, जो कारगार साबित हो रहा है. किसान का यह अनोखा प्रयोग केवल चर्चा का विषय बना हुआ है.

किसान ने खेत में लगाए कूलर
दरअसल, बढ़ते तापमान के चलते अफीम की औसत पैदावार कम होने का डर किसानों को सता रहा है. इसी से बचने के लिए जिले के एक किसान ने अपने अफीम के खेत में कूलर लगाए हैं, जंबो कूलर्स के जरिए वह तापमान को कम रखता है, जिससे अफीम की पैदावार पर असर न पड़े. वहीं कूलर की ठंडी हवा के चलते खेत में काम करने वाले किसानों को भी गर्मी से राहत मिलती है. 

अफीम के लिए ठंडक है जरूरी
अफीम निकालने की प्रक्रिया बेहद कठिन और मेहनत से भरी होती है. किसान अफीम के फल, जिसे डोडा कहा जाता है, उस पर शाम के समय विशेष तरीके से चीरा लगाते हैं. रातभुर में उस कट से एक सफेद तरल निकलता है, जिसे सुबह सूरज की तपिश बढ़ने से पहले इकट्ठा किया जाता है. यही तरल असली अफीम होता है. फसल को ठंडक देने के लिए किसान ने कूलर लगाए हैं. कुछ लोग किसान की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं. 

तापमान से नुकसान
तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होने से अफीम की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिस वजह डोडे सूखने लग जाते हैं. कट से निकलने वाला तरल भी तापमान ज्यादा होने से कम निकलने या सूखने का डर बना रहता है. फसल की सुरक्षा और रकबे के अनुसार तय मात्रा में अफीम का उत्पादन पूरा करने के लिए किसान यह तकनीक अपना रहे हैं. गौरतलब है कि अगर शासन द्वारा तय मात्रा से कम अफीम निकलती है तो किसानों का अफीम पैदावार का लाइसेंस रद्द होने का डर बना रहता है.

कुशल मजदूरों की रहती है कमी
अफीम के उत्पादन के लिए कुशल मजदूरों की जरूरत होती है, तापमान ज्यादा होने के वजह से मजदूर खेतों में ज्यादा देर काम करने में आनाकानी करते हैं. ऐसे में किसान द्वारा खेतों में लगाए गए कूलर से मजदूरों को मदद मिल रही है. ठंडी हवा की बीच दिन के समय में भी मजदूर फसल में कट लगाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं. इससे किसान का काम समय से पूरा होता है और उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा. 

यह भी पढ़ें-चूल्हा नहीं, स्टीयरिंग और तोप भी इन्हीं के पास, महिलाएं लिख रहीं सशक्तिकरण की कहानी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

