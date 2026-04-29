शोले के गीत पर पूर्व विधायक और सांसद का डांस, बदलेगा मंदसौर का राजनीतिक समीकरण?

Mandsaur Political Equation: मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीती रात का एक महिला संगीत कार्यक्रम के दौरान सांसद और पूर्व विधायक का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. शोले के मशहूर गीत 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे..' पर डांस के इस वीडियो को मंदसौर के बदलते राजनीतिक समीकरणों का संदेश भी माना जा रहा है. अब तक एक दूसरे से कटे कटे रहने वाले सांसद और पूर्व विधायक के गुट की दोस्ती का क्या यह संदेश है? लोग इस पर तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं.

दरअसल, यह वीडियो भाजपा के दक्षिण मंडल के अध्यक्ष अरविंद सारस्वत के परिवारिक विवाह समारोह का है, जहां पर महिला संगीत के दौरान डांस फ्लोर पर शोले के प्रसिद्ध गीत ʼये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगेʼ पर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और वर्तमान बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेंडांस करते हुए दिखाई दिए.

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बीजेपी के प्रभावशाली चार अलग-अलग गुट

मंदसौर जिले में बीजेपी के प्रभावशाली चार अलग-अलग गुट हैं. पहले में पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, दूसरा राज्यसभा सांसद बशी लाल गुर्जर, तीसरा उपमुख्यमंत्री और फिलहाल जिले के मल्हारगढ़ सीट से विधायक जगदीश देवड़ा का और चौथा बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का है. लोग यह भी आरोप लगाते रहे हैं कि मंदसौर सीट पर विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम अंतर से यशपाल सिंह सिसोदिया को मिली हार भी इसी गुटबाजी का परिणाम है.

गुटों के एकीकरण का भी आकलन

मंदसौर जिले में और खासतौर पर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में इस वीडियो से कई तरह की अटकले लगाई जा रही है. यशपाल सिंह सिसोदिया और सुधीर गुप्ता गुटों के एकीकरण का भी आकलन किया जा रहा है. इस वीडियो को मंदसौर जिले के बदलते राजनीतिक समीकरण के रूप में देखा जा रहा है. इस वीडियो को सांसद सुधीर गुप्ता और पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

वीडियो पर आ रहे तरह-तरह के कमेंट

उधर लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इस दोस्ती को जिले के विकास के लिए अच्छा बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग यह भी कमेंट कर रहे हैं कि यदि सांसद महोदय यह दोस्ती विधानसभा चुनाव के समय इसी शिद्दत से निभाते तो मंदसौर विधानसभा से हार नहीं मिलती. आज यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक भी होते और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी होते.

बदलेगा मंदसौर का राजनीतिक समीकरण?

बहरहाल इस वीडियो ने राजनीतिक उथल-पुथल मचा रखी है और विपक्षी खेमों में बेचैनी देखी जा सकती है. निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की दोस्ती अगर सच्चाई धरातल पर उतरती है और लंबे समय तक (चुनाव तक) टिकती है, तो मंदसौर जिले के राजनीतिक समीकरण जरूर बदलेंगे.