गरबा प्रैक्टिस से महिला का अपहरण, जबरन घसीटकर ले गए, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला

Mandsaur Girl kidnapped Update: मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीती रात हुए एक सनसनीखेज अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गरबा प्रैक्टिस कर रही एक महिला का अपहरण करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है. पुलिस ने उनके द्वारा इस्तेमाल की गई एक खिलौना पिस्टल और वाहन को भी जब्त कर लिया है. यह घटना बीती रात भावसार धर्मशाला में हुई थी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग एक महिला को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे.

गरबा प्रैक्टिस से युवती का अपहरण

दरअसल, मंदसौर में एक महिला के अपहरण मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. घटना भावसार धर्मशाला की है, जहां गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला को जबरन उठा लिया गया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग गरबा कर रही एक महिला को जबरन उठाकर ले जा रहे हैं. हालांकि वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया. आरोपियों के पास से एक खिलौना पिस्टल और वाहन भी जब्त किए गए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

महिला पहले से ही शादीशुदा थी (Mandsaur Girl kidnapped Update)

पुलिस के अनुसार जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा थी और पिछले चार महीनों से मंदसौर के एक युवक के साथ रह रही थी. जिस रात यह घटना हुई, वह गरबा प्रैक्टिस के लिए धर्मशाला पहुंची थी. तभी उसके परिजन वहां पहुंचे और उसे जबरन खींचकर अपने साथ ले जाने लगे. पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है और महिला को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है. रिपोर्ट- मनीष पुरोहित

