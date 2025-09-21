गरबा प्रैक्टिस से महिला का अपहरण, जबरन घसीटकर ले गए, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2931149
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गरबा प्रैक्टिस से महिला का अपहरण, जबरन घसीटकर ले गए, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला

Mandsaur News: मंदसौर में गरबा प्रैक्टिस कर रही एक महिला के अपहरण के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह घटना बीती रात भावसार धर्मशाला में हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गरबा प्रैक्टिस से महिला का अपहरण, जबरन घसीटकर ले गए, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला

Mandsaur Girl kidnapped Update: मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीती रात हुए एक सनसनीखेज अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गरबा प्रैक्टिस कर रही एक महिला का अपहरण करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है. पुलिस ने उनके द्वारा इस्तेमाल की गई एक खिलौना पिस्टल और वाहन को भी जब्त कर लिया है. यह घटना बीती रात भावसार धर्मशाला में हुई थी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग एक महिला को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे.

यह भी पढ़ें: खाना बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने की आवाज से दहल उठा मोहल्ला, दहशत में आए लोग

 

Add Zee News as a Preferred Source

गरबा प्रैक्टिस से युवती का अपहरण
दरअसल,  मंदसौर में एक महिला के अपहरण मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. घटना भावसार धर्मशाला की है, जहां गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला को जबरन उठा लिया गया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग गरबा कर रही एक महिला को जबरन उठाकर ले जा रहे हैं. हालांकि वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया. आरोपियों के पास से एक खिलौना पिस्टल और वाहन भी जब्त किए गए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

महिला पहले से ही शादीशुदा थी (Mandsaur Girl kidnapped Update)
पुलिस के अनुसार जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा थी और पिछले चार महीनों से मंदसौर के एक युवक के साथ रह रही थी. जिस रात यह घटना हुई, वह गरबा प्रैक्टिस के लिए धर्मशाला पहुंची थी. तभी उसके परिजन वहां पहुंचे और उसे जबरन खींचकर अपने साथ ले जाने लगे. पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है और महिला को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है. रिपोर्ट- मनीष पुरोहित

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी.  हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Mandsaur Newsmp news

Trending news

Mandsaur News
गरबा प्रैक्टिस से महिला का अपहरण, जबरन घसीटकर ले गए, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया
baloda bazar cg crime news
फेसबुक चैटिंग करने वाले सावधान! 'पूजा' के चक्कर में आपका भी बैंक बैलेंस हो सकता खाली
damoh news
खाना बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने की आवाज से दहल उठा मोहल्ला
Datia Breaking News
दतिया में बड़ा हादसा, सिंध नदी में 6 बच्चे डूबे, 5 का रेस्क्यू, 1 लापता
Harda news
श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक, तभी आई अजीबोगरीब आवाजें, फिर जो हुआ...
mp housing board
अब लॉटरी से नहीं बिकेगी एमपी हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी, अब ऐसे खरीदें प्लॉट-मकान
Navratri 2025
No Drugs...No Love Jihad, इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन
Singrauli news
सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर..
bastar news
मुरिया दरबार में पहली बार होंगे शामिल अमित शाह, बस्तर दशहरा का पीएम को भी निमंत्रण
mp news
नवरात्रि से पहले सरकार ने दी राहत, बिजली बिल पर दे दी बड़ी छूट; हर महीने इतनी बचत
;