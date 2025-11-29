मल्हारगढ़ थाना देश के टॉप-10 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल, 70 पैमानों पर MP पुलिस अव्वल, CM मोहन यादव ने दी बधाई

Malhargarh Police Station Top 10-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले का मल्हारगढ़ थाना पूरे देश में मध्यप्रदेश का नाम रोशन करते हुए भारत के टॉप-10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में शामिल हुआ है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में इस थाने ने 9वां स्थान हासिल किया है. यह घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित 60वीं डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस में की. इस सूची में मल्हारगढ़ थाना मध्यप्रदेश का एकमात्र थाना है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है.

70 मानक किए गए थे तय

गृह मंत्रालय थानों के मूल्याकंन के लिए 70 मानक तय किए थे, जिनमें अपराध नियंत्रण, मामलों का त्वरित निराकरण, साफ-सफाई, तकनीकी संसाधनों का उपयोग, पुलिसकर्मियों का व्यवहार और जनसंतुष्टि जैसे अहम पैरामीटर शामिल थे. मल्हारगढ़ थाने में सभी मापदंड़ों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

सीएम ने दी शुभकामनाएं

इस सफलता पर सीएम मोहन यादव ने मल्हारगढ़ थाना स्टाफ, मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीना, जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और अन्य पुलिस थानों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए. वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई संदेश साझा किया, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मल्हारगढ़ उनका ही विधानसभा क्षेत्र है.

इन मापदंडों में आगे रहा थाना

महिला अपराधों की समयसीमा में प्रभावी विवेचना, कमजोर वर्गों से जुड़े प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई, गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र तलाश, चोरी-लूट जैसे अपराधों का त्वरित खुलासा, पुराने मामलों का प्राथमिकता से निपटान, वारंट-समंस तामिली, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और शिकायतकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर बेहतर पुलिसिंग. इसके साथ ही सामुदायिक सहभागिता और प्रो-एक्टिव पुलिसिंग ने भी थाने को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.

एसपी ने की सराहना

इस उपलब्धि पर मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीना ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल मंदसौर बल्कि पूरे मध्यप्रदेश पुलिस के लिए गर्व का क्षण है. यह सफलता राज्य पुलिस के आदर्श वाक्य देशभक्ति-जनसेवा को सच्चे अर्थों में दर्शाती है. मंदसौर पुलिस ने जनता की सुरक्षा और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे भी इस तरह उत्कृष्ट कार्य जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है.

