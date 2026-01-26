सरकारी फाइलों से लेकर आधार कार्ड तक मंदसौर के इस शख्स का नाम '26 जनवरी टेलर', नजर पढ़ते ही कन्फ्यूज हो जाता है लोगों का दिमाग

Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यूनिक नाम को लेकर पूरे शहर में फेमस है. लोग इनके साथ सेल्फी और फोटो खीचवाने आते हैं. कई बार तो सरकारी कर्मचारी भी अचंभित हो जाते है कि दुनिया में क्या ऐसे नाम भी रखे जाते हैं!इस व्यक्ति की वर्तमान उम्र तो 60 साल है लेकिन इन्हें बचपन में अपने नाम की वजह से मजाक का प्रात्र बनना पड़ा था. खैर, जिसकी शख्स की बात हम कर रहें उनका नाम '26 जनवरी' है.

26 जनवरी टेलर की पूरी कहानी

मंदसौर के रहने वाले '26 जनवरी टेलर' जिले के डायट कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. इन्हें इनके यूनिक नाम के लिए जाना जाता है. ऐसा नाम जो धरती पर रह रहे 8 बिलियन लोगों में सबसे अलग है. बचपन में इनका इनकी नाम की वजह मजाक बनाया जाता था. बच्चों जोर-जोर से हसंते थे लेकिन आज वही लोग यूनिक नाम होने के कारण फोटो लेने और मिलने पहुंचते हैं.

पिता जी ने रखा है ये नाम

26 जनवरी बताते हैं कि ये नाम उनके पिता जी द्वारा रखा गया है. पिता जी का नाम सत्यनारायण टेलर है जो पेशे से शिक्षक थे. 26 जनवरी के दिन वे ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल थे तभी उन्हें पता चला कि उनके घर लडके ने जन्म लिया है. खुशी के मारे उन्होंने अपने बेटे का नाम भी 26 जनवरी रख दिया. आगे चलकर कई लोगों ने नाम में बदलाव करने का सुझाव भी दिया लेकिन सत्यनारायण अपने फैसले पर अडिग रहें.

मिलती है अब अलग पहचान

26 जनवरी बताते हैं कि अब उन्हें उनके नाम की वजह से अलग पहचान मिलती है. अब उन्हें उनके नाम के लिए बुरा नहीं लगता है. लोग प्यार से 'छब्बीस… छब्बीस…' कहकर बुलाते हैं. पहले यही लोग आंखें बड़ी कर नाम पर ध्यान देते थे. आधार कार्ड से लेकर सभी सरकारी दस्तावेजों पर 26 जनवरी नाम ही लिखा है. कई बार तो अफसरों को नाम को लेकर शक भी हुआ है. लेकिन अब उन्हें खुशी है कि स्थिति बदल गई है. अब उनका जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाता है जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होता है यानी की एक दिन में डबल खुशियां!

