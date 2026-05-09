प्रेमिका के लिए चोर बना प्रेमी...घर से चोरी किए 20 लाख के गहने, दिल्ली से लापता होने के बाद खुली पोल

Mandsaur News-मंदसौर में नाबालिग ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. नाबालिग ने घर से 20 लाख की ज्वेलरी चोरी कर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए ज्वेलरी बरामद कर ली है.
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Minor Steals Jewelry-मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र के बाबुल्दा में तकरीबन 20 लाख की ज्वेलरी की चोरी के मामले में पुलिस ने जब जांच की तो हैरान करने वाला तथ्य सामने आया. फरियादी के नाबालिक बेटे ने ही अपनी प्रेमिका को गिफ्ट करने के लिए अपने घर से ज्वेलरी चोरी की थी. चोरी करने वाला आरोपी नाबालिक है. पुलिस ने ज्वेलरी बरामद कर ली है और दोनों नाबालिक प्रेमी-प्रेमिका को इस मामले में दोषी पाया है.
दिल्ली से बेटा हुआ था लापता
दरअसल, भानपुरा थाना क्षेत्र के बाबुलदा के रहने वाली एक महिला अपने नाबालिक बेटे के साथ दिल्ली के अस्पताल एम्स में इलाज के लिए गई थी. इसी दौरान दिल्ली से उसका नाबालिक बेटा लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत उसने सफदरगंज थाने में कराई. महिला जब वापस लौटी और उसे कुछ दिन बाद शादी में जाना था तो उसने अपनी ज्वेलरी खोजी.घर में ज्वेलरी नहीं मिली. इस घटना की सूचना उसने अपने पति को दी और पति ने फिर मामले की रिपोर्ट थाने में कराई. पुलिस जांच में पता चला कि दिल्ली जाने से पहले बेटे ने ज्वेलरी चोरी करके अपनी नाबालिग प्रेमिका को सौंप दी थी.
शादी करना चाहते थे दोनों
जानकारी के अनुसार, दोनों नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका शादी करना चाहते थे. इसी योजना के तहत उन्होंने ज्वेलरी चोरी की थी. चोरी के बाद उन्होंने एक ज्वेलर के यहां उसे गिरवी रखकर पैसे भी ले लिए थे. हालांकि, प्रकरण सामने आने के बाद ज्वेलरी ने ज्वेलरी लौटा दी. लेकिन इस मामले में पुलिस ने ज्वेलर को आरोपी नहीं बनाया है.
चोरी के बाद दिल्ली गया था बेटा
भानपुरा थाना प्रभारी रमेश चंद्र दांगी ने बताया कि जांच में नाबालिग का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है. वह अपने ही गांव की एक नाबालिग लड़की से प्यार करता था. दिल्ली जाने से पहले ही उसने अपनी मां की सारी ज्वेलरी अलमारी से निकालकर प्रेमिका दो दी थी. इसके बाद अपनी मां के साथ दिल्ली चला गया था. दिल्ली से वह लापता हो गया. जब पुलिस ने नाबालिग प्रेमिका से पूछताछ कर ज्वेलरी रिकवर की तो प्रेमी को इसकी खबर लग गई. वह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो गया. दिल्ली पुलिस की सूचना पर परिजन उसे सकुशल घर ले आए हैं.
20 लाख थी ज्वेलरी की कीमत
ज्वेलरी में चूड़ियां, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, पायजेब, बिछिया आदि शामिल थे, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी. लड़की के किसी पहचान वाले ज्वेलर के पास गिरवी रखकर पैसे भी लिए गए थे. चूंकि मामला स्थानीय था, इसलिए ज्वेलरी बरामद कर ली गई है. हालांकि, इस मामले में ज्वेलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
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