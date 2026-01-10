Advertisement
22 साल का इंतजार…SIR का चमत्कार! 2003 के बाद मां से मिला बेटा, परिवार में खुशी का माहौल

Mandsaur SIR Update: मध्य प्रदेश के मंदसौर में एसआईआर की वजह से एक बेटा अपने परिवार से मिल सका. बताया जा रहा है कि यह लड़का 22 सालों से लापता था. वहीं चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की वजह से परिवार में खुशी का माहौल बन सका.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:21 PM IST
Mandsaur SIR Update
Mandsaur SIR Update

Mandsaur Missing Son Update: मध्य प्रदेश के मंदसौर में SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की वजह से 22 वर्षों से गुम बेटा अपनी मां से मिल सका. यह मिलन पुलिस की मदद से संभव हुआ. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान एक गुमशुदा व्यक्ति के जीवित होने की जानकारी सामने आई, जिससे वर्षों से बिछड़ा एक परिवार फिर से एक हो गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, 22 वर्षों से गुमशुदा विनोद पिता बालूराम गायरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ढाकरिया मोहल्ला, खिलचीपुरा, मंदसौर ने एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत से अपने माता-पिता का ईपीआईसी (EPIC) नंबर मांगा. यह जानकारी जब विनोद की मां तक पहुंची तो उन्होंने थाना नई आबादी, मंदसौर में आवेदन देकर पुलिस को इसकी सूचना दी.

पते के आधार पर संपर्क
पुलिस जांच में सामने आया कि विनोद वर्तमान में राजस्थान के नागौर में रह रहा है. वह वहां की मतदाता सूची में नाम अपडेट करवाने के लिए अपने माता-पिता की एपिक आईडी मांग रहा था. जैसे ही उसकी आईडी अपडेट हुई, पुलिस ने उपलब्ध पते के आधार पर उससे संपर्क किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी नई आबादी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

परिवार का भावुक मिलन
वहीं विशेष टीम ने ग्राम पंचायत और तहसील निर्वाचन कार्यालय, मंदसौर से जानकारी जुटाकर विनोद का वर्तमान पता हासिल किया. इसके बाद पुलिस ने विनोद, उसकी पत्नी और उसके दो बच्चों को सकुशल उसकी मां से मिलवाया. मंदसौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल ने बताया कि एसआईआर अभियान की वजह से यह संभव हो सका और 22 साल बाद एक परिवार का भावुक मिलन हो पाया.

रिपोर्टः मनीष पुरोहित/मंदसौर 

