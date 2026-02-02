मंदसौर में डेढ़ किलो MD ड्रग्स जब्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़, दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

MD Drugs Seized-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने नशे की सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है. कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1.5 किलो सिंथेटिक एमडी ड्रग्स बरामद हुई है. जब्त की गई ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी गई है.

मुखबिर ने दी सूचना

एडिशनल एसपी टी.एस. बघेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में लंबे समय से ड्रग सप्लाई की सूचनाएं मिल रही थीं. 1 फरवरी 2026 को कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का रहने वाला एक तस्कर एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर मंदसौर की ओर आ रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जाल बिछाया और संदिग्धों की घेराबंदी की.

घेराबंदी कर तस्करों को दबोचा

पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ड्रग्स का मुख्य सप्लायर गुलशेर खान पठान, निवासी देवलजी, जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी नंदकिशोर उर्फ नंदू पाटीदार निवासी मंदसौर, स्थानीय स्तर पर ड्रग्स की डिलीवरी लेने आया था.

पुलिस ने माल किया जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं. एमडी ड्रग्स- 1 किलो 500 ग्राम, डोडाचूरा-3 किलो 500 ग्राम, एक वाहन जब्त किए गए हैं. इस जब्त माल की कीमत लगभग 1,51,22,000 रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. एएसपी बघेल ने बताया कि पुलिस अब आरोपियों का रिमांड लेने की तैयारी कर रही है.

