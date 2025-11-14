6 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, रोते हुए निभाया आखिरी फर्ज, मंदसौर में भावुक कर देने वाला दृश्य

Daughter Performed Last Rites-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियामंडी नगर में शुक्रवार को एक संवेंदनशील और भावुक दृश्य देखने को मिला. 45 वर्षीय सुरेश रैगर के निधन के बाद उनकी छह बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर और मुक्तिधाम में सामूहिक रूप से मुखाग्नि देकर परंपरा निभाई, जिसे आमतौर पर बेटों द्वारा निभाया जाता है. इस पल ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं.

खुशियों के बीच पसरा मातम

जानकारी के अनुसार, सुरेश रैगर के घर में उस समय खुशी का माहौल था, जब उनकी एक बेटी के रिश्ते के लिए मेहमान आए हुए थे. घर में हंसी-खुशी का दौरा चल रहा था. इसी दौरान सुरेश को अचानक तेज सीने में दर्द हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े. परिजन तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहां जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. देखते ही देखते खुशियों का माहौल मातम में बदल गया.

बेटियों ने निभाया कर्तव्य

सुरेश रैगर की केवल बेटियों ही संतान थीं, उनके कोई बेटा नहीं था. ऐसे में शुक्रवार सुबह जब घर से अर्थी उठी, तो सभी छह बेटियां आगे बढ़ीं और पिता की अर्थी को कंधा दिया. यह दृश्य देखकर आस-पड़ोस के लोग भावुक हो उठे और बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए.

मुक्तिधाम पर अनोखा दृश्य

मुक्तिधाम पर भी परंपरा से अलग एक अद्भुत क्षण सामने आया. सभी बेटियों ने मिलकर सामूहक रूप से मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कीं. स्थानीय लोगों ने इस साहस और जिम्मेदारी की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों ने साबित कर दिया है कि वे किसी भी तरह कम नहीं है. वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन ने सुरेश रैगर के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है, ताकि बेटियां इस कठिन समय से मजबूती से खड़ी रह सकें.

