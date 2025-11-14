Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3003709
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

6 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, रोते हुए निभाया आखिरी फर्ज, मंदसौर में भावुक कर देने वाला दृश्य

Mandsaur News-मंदसौर में एक व्यक्ति के निधन के बाद उनकी छह बेटियों ने पिता की अर्थी  कंधा दिया. बेटियों ने मुक्तिधाम में सामूहिक रूप से मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में भी पूरी कीं. इस दृश्य को देखकर मुक्तिधाम में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, रोते हुए निभाया आखिरी फर्ज, मंदसौर में भावुक कर देने वाला दृश्य

Daughter Performed Last Rites-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियामंडी नगर में शुक्रवार को एक संवेंदनशील और भावुक दृश्य देखने को मिला. 45 वर्षीय सुरेश रैगर के निधन के बाद उनकी छह बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर और मुक्तिधाम में सामूहिक रूप से मुखाग्नि देकर परंपरा निभाई, जिसे आमतौर पर बेटों द्वारा निभाया जाता है. इस पल ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं.

खुशियों के बीच पसरा मातम
जानकारी के अनुसार, सुरेश रैगर के घर में उस समय खुशी का माहौल था, जब उनकी एक बेटी के रिश्ते के लिए मेहमान आए हुए थे. घर में हंसी-खुशी का दौरा चल रहा था. इसी दौरान सुरेश को अचानक तेज सीने में दर्द हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े. परिजन तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहां जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. देखते ही देखते खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. 

बेटियों ने निभाया कर्तव्य
सुरेश रैगर की केवल बेटियों ही संतान थीं, उनके कोई बेटा नहीं था. ऐसे में शुक्रवार सुबह जब घर से अर्थी उठी, तो सभी छह बेटियां आगे बढ़ीं और पिता की अर्थी को कंधा दिया. यह दृश्य देखकर आस-पड़ोस के लोग भावुक हो उठे और बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुक्तिधाम पर अनोखा दृश्य
मुक्तिधाम पर भी परंपरा से अलग एक अद्भुत क्षण सामने आया. सभी बेटियों ने मिलकर सामूहक रूप से मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कीं. स्थानीय लोगों ने इस साहस और जिम्मेदारी की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों ने साबित कर दिया है कि वे किसी भी तरह कम नहीं है. वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन ने सुरेश रैगर के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है, ताकि बेटियां इस कठिन समय से मजबूती से खड़ी रह सकें.

यह भी पढ़ें- पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था दामाद, ससुर ने दी समझाइश तो कर दी हत्या, हुआ फरार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMandsaur Newsmp latest news

Trending news

mp news
पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था दामाद, ससुर ने दी समझाइश तो कर दी हत्या, हुआ फरार
Chhindwara News
एमपी में खतरनाक रोग एंथ्रेक्स का मंडराया खतरा! छिंदवाड़ा में पशुपालकों को दी चेतावनी
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने RJD को डुबाने का काम किया.. बिहार चुनाव परिणाम पर क्या बोले CM मोहन यादव
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में सीएम मोहन यादव का जबरदस्त इम्पैक्ट, 26 में से 22 सीटों पर NDA आगे
bihar chunav 2025
MP BJP की इस तगड़ी रणनीति से चारों खाने चित हुए तेजस्वी यादव, NDA बंपर जीत की ओर
Paddy Procurement News
MSP पर धान बेचने की आ गई डेट! छत्तीसगढ़ के सभी केंद्र तैयार
Malwa Express
मालवा एक्सप्रेस में हुआ बड़ा बदलाव, अब यहां से रवाना होगी ट्रेन, 20 मिनट बचेगा समय
Chhindwara News
दिल्ली ब्लास्ट जैसी एमपी में भी साजिश! छिंदवाड़ा से मिले 202 छोटे, 2 बड़े डायनामाइट
datia news
भांडेर में कुत्ते की तेरहवीं ने छू लिया दिल, मालिक का प्रेम बना मिसाल
chhattisgarh news
अधिकारी नहीं उठाएंगे फोन तो कटेंगे नींबू! BJP सांसद बोले- नींबू काटकर ठंडा करेंगे