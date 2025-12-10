Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3036368
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मीठे व्यवहार से जीता भरोसा, फिर दिया जहर...दूल्हे के परिवार को 'दुल्हन' ने खिलाया जहरीला खाना, 9 लोग गंभीर हालत में भर्ती

MP News-मंदसौर के नांदवेल में 20 दिन पहले बनारस लाई दुल्हन जेवर और रुपए लेकर भाग गई. पति, सास-ससुर समेत 9 लोगों को खाने में जहरीला पदार्थ खिलाकर दुल्हन मौका पाते ही भाग निकली. जहरीला पदार्थ खाने की वजह से दूल्हे के परिवार के भाई-भाभी, भतीजा-भतीजी, माता-पिता समेत 9 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मीठे व्यवहार से जीता भरोसा, फिर दिया जहर...दूल्हे के परिवार को 'दुल्हन' ने खिलाया जहरीला खाना, 9 लोग गंभीर हालत में भर्ती

Bride Flees in Mandsaur-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के नांदवेल गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. लगभग 20 दिन पहले बनारस से आई दुल्हन कथित रूप से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई. आरोप है कि उसने पति, सास-ससुर समेत 9 लोगों को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर मौका पाकर भाग निकली. परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

20 दिन पहले हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर को नांदवेल निवासी एक परिवार में बेटे सत्यनारायण पाल की शादी बनारस की युवती ज्योति से हुई थी. शादी धूमधाम से हुई और ज्योति ने अपने मीठे और मिलनसार व्यवहार से पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया. युवक की शादी दलाल के माध्यम में कराई गई थी, जिसमें करीब ढाई लाख रुपए खर्च हुए थे. 

नशीला पदार्श खिलाकर हुई फरार
10 दिसंबर की सुबह आरोपी दुल्हन ज्योति ने कथित तौर पर परिवार के सभी 9 सदस्यों को नशीला पदार्थ मिलाकर खाने में दे दिया. जब सभी लोग बेहोश हो गए तो वह घर में रखी नकदी, सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गई.परिवार के सदस्यों को बेहोशी की हालत में भावगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर कर दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

दुल्हन और दलाल के खिलाफ मामला दर्ज 
जिनका इलाज जारी है उनमें, मोहनलाल पाल (पिता), गीताबाई (माता), सत्यनारायण पाल (दूल्हा), राकेश पाल (भाई), शांतिलाल पाल (भाई), पूजा बाई पाल (भाभी), लतिका, कर्तिका औरर जिविका (बच्चियां) शामिल हैं. भावगढ़ थाना प्रभारी वर सिंह कटारा के अनुसार दुल्हन ज्योति और उसे लाने वाले दलाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम दोनों की तलाश में जुट गई है. 

यह भी पढ़ेंःदेवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट की...बेटे के बर्ताव से परेशान पिता पहुंचे थाने

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMandsaur Newsbirde flees in mandsaur

Trending news

mp news
मीठे व्यवहार से जीता भरोसा, फिर दिया जहर, जहरीला पदार्थ खिलाकर जेवर लेकर भागी दुल्हन
mp news
देवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट की...बेटे के बर्ताव से परेशान पिता पहुंचे थाने
mp news
दुकान पर बैठे-बैठे जिंदगी खत्म, ग्राहक का मोबाइल फाइनेंस करते समय युवक की हुई मौत
Panna news
1 साल में चमकी किसान की किस्मत, मिला बेशकीमती हीरा; कीमत सुन खुशी से उछल पड़ा राजेंद
mp news
सागर में ट्रेनी विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी पर पलटा, पायलट गंभीर घायल
indore news
इंदौर के धनतालाब घाट पर वाहनों की धीमी हुई रफ्तार, 10 KM तक लगा लंबा जाम
chhattisgarh news
महिला DSP के 'प्यार' में लुट गया कारोबारी, 2 करोड़ कैश, महंगी कार, गहने लेने का आरोप
satna station
सतना में वाराणसी से कोयंबटूर जा रही ट्रेन में मची अफरा-तफरी, पूरे यात्री हुए परेशान
indore news
इंदौर में बीते 40 दिन में 150 से ज्यादा शादियां टूटी; लाइक और चैट बने गंभीर वजह
Jhabua news
स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, पुलिस ने दिखाया कमाल, रोड पर हुआ लाड़ली लक्ष्मी का जन्म