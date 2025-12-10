मीठे व्यवहार से जीता भरोसा, फिर दिया जहर...दूल्हे के परिवार को 'दुल्हन' ने खिलाया जहरीला खाना, 9 लोग गंभीर हालत में भर्ती

MP News-मंदसौर के नांदवेल में 20 दिन पहले बनारस लाई दुल्हन जेवर और रुपए लेकर भाग गई. पति, सास-ससुर समेत 9 लोगों को खाने में जहरीला पदार्थ खिलाकर दुल्हन मौका पाते ही भाग निकली. जहरीला पदार्थ खाने की वजह से दूल्हे के परिवार के भाई-भाभी, भतीजा-भतीजी, माता-पिता समेत 9 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
Bride Flees in Mandsaur-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के नांदवेल गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. लगभग 20 दिन पहले बनारस से आई दुल्हन कथित रूप से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई. आरोप है कि उसने पति, सास-ससुर समेत 9 लोगों को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर मौका पाकर भाग निकली. परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
20 दिन पहले हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर को नांदवेल निवासी एक परिवार में बेटे सत्यनारायण पाल की शादी बनारस की युवती ज्योति से हुई थी. शादी धूमधाम से हुई और ज्योति ने अपने मीठे और मिलनसार व्यवहार से पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया. युवक की शादी दलाल के माध्यम में कराई गई थी, जिसमें करीब ढाई लाख रुपए खर्च हुए थे.
नशीला पदार्श खिलाकर हुई फरार
10 दिसंबर की सुबह आरोपी दुल्हन ज्योति ने कथित तौर पर परिवार के सभी 9 सदस्यों को नशीला पदार्थ मिलाकर खाने में दे दिया. जब सभी लोग बेहोश हो गए तो वह घर में रखी नकदी, सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गई.परिवार के सदस्यों को बेहोशी की हालत में भावगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर कर दिया गया.
दुल्हन और दलाल के खिलाफ मामला दर्ज
जिनका इलाज जारी है उनमें, मोहनलाल पाल (पिता), गीताबाई (माता), सत्यनारायण पाल (दूल्हा), राकेश पाल (भाई), शांतिलाल पाल (भाई), पूजा बाई पाल (भाभी), लतिका, कर्तिका औरर जिविका (बच्चियां) शामिल हैं. भावगढ़ थाना प्रभारी वर सिंह कटारा के अनुसार दुल्हन ज्योति और उसे लाने वाले दलाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम दोनों की तलाश में जुट गई है.
