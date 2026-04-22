बुलडोजर के बाद अब रोड रोलर एक्शन! पुलिस ने बीच सड़क पर कुचले 48 मॉडिफाइड साइलेंसर

Modified Silencers Crushed-मध्य प्रदेश के मंदसौर में वाहन चालकों से मॉडिफाइड साइलेंसर जो पुलिस ने अब तक जब्त किए थे, उनको पुलिस लाइन में रोड रोलर की मदद से कुचलकर नष्ट कर दिया गया है. इस तरह के साइलेंसर दूसरे वाहन चालकों का ध्यान भटकाते हैं और तेज आवाज की वजह से लोगों को भ्रमित भी करते हैं. मंदसौर में मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई पुलिस समय-समय पर करती रहती है.

पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी

पुलिस तेज आवाज और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने पुलिस ने पिछले दिनों में लगातार कार्रवाई करते हुए ऐसे वाहन चालकों के मोटे चालान बनाए हैं. साथ ही उनके साइलेंसर भी जब्त किए हैं. गौरतलब है कि वाहन निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए साइलेंसर को मॉडिफाई कर चालक ऊंची आवाज या बंदूक चलने जैसी आवाज वाले मोडिफाइड साइलेंसर डलवा कर सनसनी पैदा करते हैं.

48 साइलेंसर किए गए नष्ट

बुधवार को स्थानीय पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा पिछले दिनों 48 वाहनों से जब्त किए गए मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट किया गया. इस दौरान इन साइलेंसर को सड़क पर बिछाया गया और उनके ऊपर रोड रोलर चलाया गया. इस कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल, सीएसपी जितेंद्र भास्कर, यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

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55 हजार का लगाया जुर्माना

ट्रैफिक सूबेदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण और यातायात के दौरान लोगों का ध्यान भटकने वाले मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 48 वाहन चालकों से यह साइलेंसर जब्त किए हैं. इन पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत की कार्रवाई समाप्त होने के बाद इन जब्त साइलेंसर को नष्ट किया गया है. वाहन चालकों को हिदायत भी दी जा रही है कि तेज आवाज वाले साइलेंसर अपने वाहनों में ना लगवाएं. पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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