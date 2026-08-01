मंदसौर में सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा खेल बेनकाब, 110GM-330KG ड्रग्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

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Mandsaur Crime News: मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के मानपुरा के पास सिंथेटिक ड्रग MDMA बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है. इस फैक्ट्री से 110 ग्राम मादक पदार्थ MDMA और करीब 330 किलो केमिकल बरामद किया गया है, जिससे सिंथेटिक ड्रग बनाई जा सकती थी. मौके से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं. सूत्रों के मुताबिक, तीन आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
31 जुलाई की दरमियानी रात को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिलीप गायरी के खेत पर बने टीन शेड, मानपुरा-बड़ावदी रोड, पानी की टंकी के पास, ग्राम मानपुरा, थाना सीतामऊ में दबिश दी. मौके पर आरोपी दिलीप पिता भेरूलाल गायरी, गोविंद पिता भेरूलाल गायरी, निवासी मानपुरा थाना सीतामऊ और पिंटू सिंह सिसोदिया, निवासी बजरंगगढ़, राजस्थान, ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी.
आरोपियों पर मामला दर्ज
पुलिस ने भी अपने बचाव एवं आरोपियों को पकड़ने के उद्देश्य से जवाबी फायरिंग की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. आरोपी दिलीप एवं गोविंद के कब्जे वाले टीन शेड से 110 ग्राम एमडी, एमडी बनाने का केमिकल (MDC, HCL, ब्रोमो) और उपकरण (ड्रम, ड्रायर, इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा, गैस भट्टी, वायर, प्लास्टिक की खाली बाल्टियां व डिब्बे, स्टील का तपेला एवं नीले ड्रम, जिनके ढक्कनों पर इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिट थी) और बिना नंबर की महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन कार बरामद की गई. आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 414/26 के तहत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट, धारा 109, 132 बीएनएस तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.
क्या-क्या सामान बरामद?
1. 110 ग्राम एमडी ड्रग्स
2. एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो-एन कार
3. चार नीले रंग की मिल्क कैन में 208 किलोग्राम MDC केमिकल
4. दो ऑरेंज रंग एवं दो नीले रंग की मिल्क कैन में 117 किलो 800 ग्राम केमिकल
5. दो सफेद पारदर्शी थैलियों में रखा 1 किलो 800 ग्राम क्रिस्टलनुमा पदार्थ
6. एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा
7. एक गैस भट्टी (चूल्हा)
8. एक इलेक्ट्रिक हीट गन (ड्रायर)
9. दो नीले ड्रम, जिन पर छाछ बनाने की मशीन लगी हुई है
10. 10 प्लास्टिक की बाल्टियां, 5 प्लास्टिक के जग, 31 स्टील की थालियां, एक स्टील का बड़ा भगोना, टिशू रोल पेपर, अल्ट्राटेक के पीले रंग का टेप एवं अन्य उपकरण.
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