मंदसौर में सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा खेल बेनकाब, 110GM-330KG ड्रग्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों पर मामला दर्ज

पुलिस ने भी अपने बचाव एवं आरोपियों को पकड़ने के उद्देश्य से जवाबी फायरिंग की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. आरोपी दिलीप एवं गोविंद के कब्जे वाले टीन शेड से 110 ग्राम एमडी, एमडी बनाने का केमिकल (MDC, HCL, ब्रोमो) और उपकरण (ड्रम, ड्रायर, इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा, गैस भट्टी, वायर, प्लास्टिक की खाली बाल्टियां व डिब्बे, स्टील का तपेला एवं नीले ड्रम, जिनके ढक्कनों पर इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिट थी) और बिना नंबर की महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन कार बरामद की गई. आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 414/26 के तहत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट, धारा 109, 132 बीएनएस तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.