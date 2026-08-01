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मंदसौर में सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा खेल बेनकाब, 110GM-330KG ड्रग्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

Mandsaur Drugs News: मंदसौर में पुलिस ने सिंथेटिक ड्रग MDMA बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री से 110 ग्राम मादक पदार्थ और करीब 330 किलो केमिकल भी बरामद किया गया है. फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. इन पर कई धाराओं में केस दर्ज भी कर लिया गया है.

Written ByManish PurohitEdited ByManish kushawah
Published: Aug 01, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:10 PM IST
मंदसौर में सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा खेल बेनकाब, 110GM-330KG ड्रग्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

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