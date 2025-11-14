54 लाख रुपए हड़पे जाने से आहत प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में BJP नेता पर लगाए गंभीर आरोप

Property Dealer Suicide Case-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा से शुक्रवार शाम के दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 40 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया. घटना इतनी अचानक थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही मनीष की मौके पर मौत हो गई. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें एक बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. सुसाइड नोट ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप

सुसाइड नोट में मनीष व्यास ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमजद पठान पर 54 लाख रुपए हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है. मनीष ने पत्र में लिखा कि अमजद उधार लिए गए पैसे लौटाने के बयान लगातार धमकियां देता था और सामाजिक रूप से भी उनका अपमान कर रहा था. मनीष ने लिखा मैं इनके जुल्मों से तंग आ चुका हूं. मैंने सिर्फ मदद की थी, लेकिन मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है.

मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप

इसके साथ ही मनीष ने अमजद के भाई आजम पठान और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए है. उनका कहना है कि अमजद द्वारा कई बार लौटान का आश्वासन देने के बावजूद पैसा वापस नहीं किया गया. बताया जाता है कि मनीष ने गांव के लोगों से कर्ज लेकर अमजद को यह रकम दी थी, जो काफी समय से अटकी हुई थी. पैसे की वापसी के लिए मनीष ने कई बार अमजद के परिवार से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर जान देने का फैसला कर लिया.

इलाके में बढ़ा तनाव

घटना की खबर फैलते ही सुवासरा और आसपास के क्षेत्र में तनाव बढ़ गया. सर्व हिंदू समाज संगठन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण सुवासरा थाने पहुंच गए और आरोपी अमजद पठान व उसके परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह सीधा-सीधा वित्तीय शोषण और मानसिक प्रताड़ना का मामला है, इसलिए आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जाए.

पुलिस बल किया गया तैनात

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाने और पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया है, ताकि माहौल नियमंत्रण में रखा जा सके. मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस को सुसाइड नोट मिला है और उसके आधार पर जांच तेजी से की जा रही है. उन्होंने किया अमजद पठान की तलाश की जा रही है. उसके भाई को हिरासत में लिया गया है. प्रॉपर्टी लेनदेन से जुड़े वित्तीय विवाद की भी जांच की जा रही है.

