कर्ज चुकाने के लिए किडनैपिंग का ड्रामा, युवक ने 50 लाख के लिए रची खुद के अपहरण की साजिश, ऐसे पकड़ाया

Mandsaur News-मंदसौर में PWD इंजीनियर के 22 साल के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की कहानी रची है. अपहरण की कहानी बनाकर युवक ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी. लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया. इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हो चुकी है, वहीं दो फरार हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:57 PM IST
कर्ज चुकाने के लिए किडनैपिंग का ड्रामा, युवक ने 50 लाख के लिए रची खुद के अपहरण की साजिश, ऐसे पकड़ाया

Fake Kidnapping Case Mandsaur-मध्यप्रदेश के मंदसौर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के 22 वर्षीय बेटे हर्शुल जैन उर्फ हनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की कहानी रच डाली और परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बनाई. पुलिस ने तकनीकि जांच के बाद 24 घंटे से भी कम समय में सुलझा दिया. आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज से परेशान हर्शुल ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण का ड्रामा रचा और परिवार से फिरौती मांगने की योजना बनाई थी. 

परिवार को आया था फिरौती का कॉल
शामगढ़ पुलिस के अनुसार, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर कमल जैन का परिवार सरकारी बंगले में रहता है. गुरुवार सुबह हर्शुल घर से कोटा जाने के लिए निकला था. लेकिन दोपहर करीब 4 बजे परिवार को उसके मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें कथित अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की डिमांड की. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीम बनाई और कोटा और राजस्थान के इलाकों में तलाशी शुरू की. 

लोकेशन से खुली कहानी को पोल
शुरुआती जांच में मामला गंभीर लगा, लेकिन हर्शुल के मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल और समय-स्थान में कई विरोधाभास सामने आए. संदेह गहराने पर पुलिस ने उसके करीबी दोस्त गणपत सिंह को हिरासत में लिया है. पूछताछ में गणपत ने कबूल किया कि यह अपहरण असली नहीं, बल्कि खुद हर्शुल की बनाई हुई योजना थी. गणपत ने बताया कि हर्शुल गहरे कर्ज में डूबा था और उसे उम्मीद थी कि परिवार 50 लाख रुपए की फिरौती दे देगा. जिससे वह अपना कर्ज चुका देगा. इस साजिश उसके तीन दोस्त, जनरल सिंह, कुलदीप अमरालिया, गणपत सिंह शामिल थे.

कर्ज में डूबा हुआ है हर्शुल
 जानकारी के अनुसार, हर्शुल कोटा में इलेक्ट्राॉनिक्स की दुकान चलाता था और हाल में कूलर की जाली बनाने की फैक्ट्री शुरू करने की तैयारी में था. इसके अलावा वह एक स्थानीय देसी चाय दुकान भी चलाता था. तीनों कामों में नुकसान और बढ़ते कर्ज ने उसे मानसिक रूप से दबाव में डाल दिया, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया. फिलहाल इस मामले में दो आरोपी हिरासत में है, दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

