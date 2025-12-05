चाकू की नोक पर छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर वीडियो किया वायरल, लोगों ने किया चक्काजाम

Shamgarh Obscene Viral Video Case-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में 16 वर्षीय 12वीं की छात्रा को ब्लैकमेल करने और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है. घटना से नगर में तनाव का माहौल है, जिसके चलते पूरा शहर बंद कर दिया गया है. शहर में प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है.

दबाव डालकर बनाया अश्लील वीडियो

पीड़िता के अनुसार, राव कॉलोनी निवासी रिहान पिता शाकिर अब्बासी और बाबू पिता रिहान शाह ने चाकू की नोक पर दबाव डालकर उसका वीडियो बनाया और परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी. डर के कारण परिवार ने 2 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन पूरी राशि नहीं मिलने पर गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया.

शामगढ़ को किया बंद

नाबालिग का वीडियो वायरल होने की खबर फैलते ही गुरुवार रात सैकड़ों लोगों ने शामगढ़ थाने का घेराव कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. शुक्रवार को यह जनाक्रोश और बढ़ गया, जिसमें हिंदू संगठन शामिल हो गए. हिंदू संगठनों के सक्रिय होने के बाद एहतियात के तौर पर पूरे शामगढ़ नगर को बंद कर दिया गया है.

बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी

एएसपी हेमलता कुरील ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके मकानों पर नगर परिषद द्वारा कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. घरों के नल कनेक्शन काटे जा चुके हैं और भवन की माप-जोख की जा रही है. इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है. शामगढ़ पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी, पॉक्सो और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक प्रक्रिया में लिया है. वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं.

नाबालिग का पुराना दोस्त था रिहान

आरोपी रिहान पीड़िता का पुराना दोस्त था. वह 6 नवंबर को जब पीड़िता के घर पर कोई नहीं था, तह चाकू लेकर घर में घुस गया. चाकू की नोक पर धमकाते हुए पुराने फोटो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद जबरन पीड़िता का अश्लील वीडिया बनाया. जब आगे पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने गुरुवार को अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पीड़िता ने परिजानों को बताया और थाने में शिकायत दर्ज कराई.

