Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3030313
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

चाकू की नोक पर छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर वीडियो किया वायरल, लोगों ने किया चक्काजाम

Mandsaur News-मंदसौर जिले के शामगढ़ में 12वीं की 16 वर्षीय छात्रा को ब्लैकमेल कर उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया गया. इस पूरी घटना के बाद शहर में भारी आक्रोश है. आरोपी रिहान और बाबू ने नाबालिग लड़की को चाकू की नोक पर डराकर अश्लील वीडियो बनाया और फिर वायरल करने की धमकी देकर फिरौती मांगी. 2 लाख रुपए लेने के बाद आरोपियों ने और डिमांड की. जब परिवार पैसे नहीं दे पाया तो वीडियो वायरल कर दिया.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चाकू की नोक पर छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर वीडियो किया वायरल, लोगों ने किया चक्काजाम

Shamgarh Obscene Viral Video Case-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में 16 वर्षीय 12वीं की छात्रा को ब्लैकमेल करने और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है. घटना से नगर में तनाव का माहौल है, जिसके चलते पूरा शहर बंद कर दिया गया है. शहर में प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है.

दबाव डालकर बनाया अश्लील वीडियो

पीड़िता के अनुसार, राव कॉलोनी निवासी रिहान पिता शाकिर अब्बासी और बाबू पिता रिहान शाह ने चाकू की नोक पर दबाव डालकर उसका वीडियो बनाया और परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी. डर के कारण परिवार ने 2 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन पूरी राशि नहीं मिलने पर गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

शामगढ़ को किया बंद

नाबालिग का वीडियो वायरल होने की खबर फैलते ही गुरुवार रात सैकड़ों लोगों ने शामगढ़ थाने का घेराव कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. शुक्रवार को यह जनाक्रोश और बढ़ गया, जिसमें हिंदू संगठन शामिल हो गए. हिंदू संगठनों के सक्रिय होने के बाद एहतियात के तौर पर पूरे शामगढ़ नगर को बंद कर दिया गया है.

बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी

एएसपी हेमलता कुरील ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके मकानों पर नगर परिषद द्वारा कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. घरों के नल कनेक्शन काटे जा चुके हैं और भवन की माप-जोख की जा रही है. इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है. शामगढ़ पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी, पॉक्सो और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक प्रक्रिया में लिया है. वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं.

नाबालिग का पुराना दोस्त था रिहान

आरोपी रिहान पीड़िता का पुराना दोस्त था. वह 6 नवंबर को जब पीड़िता के घर पर कोई नहीं था, तह चाकू लेकर घर में घुस गया. चाकू की नोक पर धमकाते हुए पुराने फोटो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद जबरन पीड़िता का अश्लील वीडिया बनाया. जब आगे पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने गुरुवार को अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पीड़िता ने परिजानों को बताया और थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

यह भी पढ़ें-नाम भूली, आंखें गंवा बैठी! 8 साल की बच्ची को 20 साल तक कमरे में कैद रखा, 28 की हुई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMandsaur NewsMP Crime News

Trending news

mp government job
एमपी में सरकारी नौकरी का बदला सिस्टम! 12,075 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई भर्ती
chhattisgarh news
नाम भूली, आंखें गंवा बैठी! 8 साल की बच्ची को 20 साल तक कमरे में कैद रखा, 28 की हुई
satna news
कोदो की रोटी बनी जानलेवा! 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक बुजुर्ग आईसीयू में भर्ती
mp news
जबलपुर में 'धान जासूस' बनने का मौका! सिर्फ एक WhatsApp मैसेज, 21 हजार का इनाम मिलेगा
EOW
सीधी में सरकारी शिक्षक के ठिकानों पर EOW की रेड, करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति मिली...
Mohan Yadav
वाइल्ड लाइफ के लिए गुड न्यूज, CM मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े 3 चीते
Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर से क्यों हटाई जा रही प्राचीन विष्णु मंदिर, प्रतिमा संग्रहालय में रखवाई
mp news
क्या कोर्ट को तमाशा समझ रखा है? MP हाई कोर्ट ने बार-बार याचिका लगाने पर लगाई फटकार
Raipur Airport
रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की उड़ानें हुईं रद्द...
road accident
गुना में पलटी तेज रफ्तार बस, 1 की मौत कई गंभीर घायल, दो भोपाल रेफर...