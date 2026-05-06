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चंबल की लहरों के बीच 'मौत का शॉर्टकट', स्टीमर बंद हुआ तो बहते पानी में जान दांव पर लगा रहे लोग, SDM ने बंद कराया रास्ता

Mandsaur News-मंदसौर के सीतामऊ में स्टीमर बंद होने के बाद लोग चंबल नदी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं. एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मार्ग को बंद कराया और चौकीदारों की नियुक्ति की. प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी की कोई भी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार न करे.

 

Written By  Manish Purohit|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 06, 2026, 05:52 PM IST
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चंबल की लहरों के बीच 'मौत का शॉर्टकट', स्टीमर बंद हुआ तो बहते पानी में जान दांव पर लगा रहे लोग, SDM ने बंद कराया रास्ता

SDM Action in Mandsaur-मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के धतुरिया मोटा घाटा से चंबल नदी में चलने वाले स्टीमर को जांच पूरी होने तक बंद कर दिया गया है. इसी बीच प्रशासन को सूचना मिली कि कुछ लोग चंबल नदी के क्षतिग्रस्त अस्थाई मिट्टी के मार्ग से बहने पानी के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रेह हैं. इस सूचना पर एसडीएम शिवानी गर्ग मौके पर पहुंची और चौकीदारों की नियुक्ति कर लोगों के आवागमन पर रोक लगाई. उन्होंने पुल ठेकेदार को सख्त हिदायत दी कि इस तरह से जान जोखिम में डालकर कोई रास्ता पार न करे. 

बाढ़ में बह गया था पुल
गौरतलब है कि 2019 में आई बाढ़ में चंबल नदी का मोटा घाटा पुल बह गया था, इसके बाद से धतुरिया और राजस्थान के चोमेला को जोड़ने वाला रास्ता बंद है. इस पुल को बनाने की प्रक्रिया इसी साल शुरू हुई है और यह निर्माणाधीन है.  इसी पुल के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा मिट्टी का कच्चा अस्थाई रास्ता बनाया गया था जो नदी में बहाव के चलते क्षतिग्रस्त हो चुका है,,

लोग कच्चे रास्ते का कर रहे थे इस्तेमाल
जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद हाल ही में स्टीमर का संचालन बंद कर दिया. इसके बाद से ही लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे जो कि कभी भी जानलेवा साबित हो सकता था. सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीक ने इस रास्ते को बंद कराया. 

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60 किलोमीटर का चक्कर बचा रहे थे लोग
दरअसल, इस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल न करने पर स्थानीय लोगों को तकरीबन 60 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है. इसलिए शॉर्टकट के फेर में लोग जान जोखिम में डालकर बहती हुई चंबल नदी के पानी के बीच आवागमन कर रहे थे. इसी को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया और रास्ते को बंद कराया. 

नहीं हो पाया है पुल का निर्माण
मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण रास्ते पर बना पुल 2019 की बाढ़ में बह गया था लेकिन लाल फीता शाही के चलते तब से अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका है. कई बार टेंडर हुए लेकिन उसके बावजूद निर्माण चालू नहीं हुआ. इस साल पुल का निर्माण चालू किया गया था लेकिन उसे भी फिलहाल रोका गया है. पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

यह भी पढ़ें-PM आवास पर चलेगा बुलडोजर? 17 गरीब परिवारों को घर खाली करने का नोटिस, न्याय की गुहार

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