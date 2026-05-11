'ये आराम का मामला है', साहब को लगी गर्मी तो भूल गए मर्यादा, गेहूं खरीद केंद्र पर चड्डी-बनियान में दिखे सोसायटी प्रबंधक

Mandsaur Viral Video: भीषण गर्मी के बीच मंदसौर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. मंदसौर के एक शासकीय गेहूं खरीद केंद्र से सामने आए वीडियो ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में केंद्र प्रबंधन कार्यालय में चड्डी-बनियान पहने नजर आए. सरकारी दफ्तरों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड और गरिमा को ताक पर रखकर केंद्र प्रबंधक का यह व्यवहार अब चर्चा का विषय बन गया है.

मंदसौर जिले में इन दिनों शासकीय उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है. इसी बीच शामगढ़ के पास चंदवासा स्थित एक खरीद केंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में केंद्र प्रबंधक मनोज शर्मा कार्यालय में चड्डी-बनियान पहने कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं.

सरकारी कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंदसौर की सहकारी शाखा संस्था से जुड़े खरीद केंद्र का बताया जा रहै, जिसे वहां मौजूद किसानों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो सामने आने बाद सरकारी कार्यप्रणाली और कार्यालयीन अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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किसानों ने वीडियो किया वायरल

स्थानीय लोगों का कहना है कि खरीद केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिला किसान भी अपनी उपज लेकर पहुंचती हैं. ऐसे में कार्यालय में इस तरह का व्यवहार जिम्मेदार पद पर बैठे कर्मचारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.यह वीडियो किसानों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, ताकि अधिकारियों के पास केंद्रों की हकीकत पहुंच सके, अब देखना यह है कि अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं.

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