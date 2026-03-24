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प्रेमिका के साथ बाजार में घूम रहा था पति, सौतन पर पड़ी नजर तो पत्नी हुई आगबबूला, फिर पूरे शहर ने देखा लाइव तमाशा!

Mandsaur News-मंदसौर में दो महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है.  बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने पति को बाजार में किसी और महिला के साथ देख लिया. सौतन को देख आगबबूला हुई पत्नी ने चप्पल से महिला के साथ मारपीट कर दी. इस मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:25 PM IST
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प्रेमिका के साथ बाजार में घूम रहा था पति, सौतन पर पड़ी नजर तो पत्नी हुई आगबबूला, फिर पूरे शहर ने देखा लाइव तमाशा!

Wife Beats Women in Mandsaur-मध्यप्रदेश के मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ घूमते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बीच बाजार में ही हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने हाथ में चप्पल लेकर दूसरी महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी. 

सड़क पर लगा लंबा जाम
बीच सड़क पर चल रहे इस ड्रामे को देख बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए. तमीशबीनों की भीड़ के चलते थोड़ी दौर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं कुछ लोग वाहन रोककर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे, तो वहीं कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

पति करता रहा बचाव
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पत्नी किस कदर नाराज है. नाराज पत्नी दूसरी महिला पर चप्पलों से लगातार प्रहार कर रही है, जबकि उसका पति बीच में आकर अपनी महिला मित्र को बचाने में जुटा हुआ है. पति अपनी नाराज पत्नी को शांत करने और रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन विवाद शांत होने की नाम नहीं ले रहा था. काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद यह मामला शांत हुआ. 

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पुलिस तक नहीं पहुंचा मामला
हैरानी की बात यह है कि बाजार में इतने बड़े हंगामे और सरेआम मारपीट के बावजूद किसी भी पक्ष ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई. पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई फरियादी सामने नहीं आया है और न ही किसी प्रकार की लिखित शिकायत दी गई है. घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें-'गब्बर' स्टाइल में पहुंचा फरियादी, घोड़ी पर सवार होकर कलेक्टरेट पहुंचा ग्रामीण

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