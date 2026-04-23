गुटखा खिलाकर किया बेहोश, फिर बनाया अश्लील वीडियो... अब ब्लैकमेल कर जुनैद ने की शर्मनाक डिमांड

MP Crime News-मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपी जुनैद ने युवती का अश्लील वीडियो बनाया और उसी के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था.आरोपी ने वीडियो डिलीट करने के बदले उसनें मिलने की शर्त रखी. जब युवती से दोबारा दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा तो युवती ने मना किया. इस पर नाराज युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में युवती के हाथ में चोट आई है. पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इवेंट के दौरान हुई थी दोस्ती

जानकारी के अनुसार, युक्ति रानी (परिवर्तित नाम) वेडिंग इवेंट में काम करती थी. जहां उसकी मुलाकात जुनैद नाम के युवक से हुई. दोनों के बीच दोस्ती हुई. इसी दौरान युवक ने गुटखे में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती से दुष्कर्म किया और नशे की हालत में उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. इसी वीडियो के आधार पर वह युवती को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था.

चाकू से किया हमला

वीडियो डिलीट करने के लिए जब युवती ने कहा तो जुनैद ने अपने दोस्त के कमरे पर बुलाया. जहां पर उसके साथ फिर दुष्कर्म का प्रयास किया गया. विरोध करने पर युवती पर जुनैद ने चाकू से हमला कर दिया. घटनाक्रम के बाद किसी तरह से युवती किसी तरह निकाली और कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी जुनैद के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

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आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया है. आरोपी से पूछताछ कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस वारदात में उसका सहयोग करने वाले और भी लोग थे. अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.

जान से मारने की धमकी का भी आरोप

मंदसौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल ने बताया कि पीड़िता ने थाना कोतवाली पर आरोपी जुनैद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसे न्यायालय में भी पेश किया गया है. पीड़िता ने बताया है कि आरोपी द्वारा उससे मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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