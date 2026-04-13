मंदसौर में चाय की दुकान पर खूनी खेल, घूरकर देखने पर चाकू मारकर युवक की हत्या, इलाके में तनाव

Mandsaur News-मंदसौर में मामूली विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. चाय दुकान पर युवक और उसके दोस्त पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई. वहीं युवक का दोस्त घायल है जिसका इलाज जारी है.
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MP Crime News-मध्यप्रदेश के मंदसौर में घूरने को लेकर मामूली विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई. यह वारदात सिर्फ 'घूरने' जैसी मामूली को लेकर हुई, जिसमें एक युवक की जान चली गई. यह वारदात रविवार रात में चाय की दुकान पर हुई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. दोनों पक्ष एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.
चाय की दुकान पर किया हमला
जानकारी के अनुसार, मृतक साहिल अपने दोस्त रहीम के साथ चाय की दुकान पर बैठा था, तभी वहां अमन नाम का युवक पहुंचा. पुरानी जान-पहचान होनेके बावजूद दोनों के बीच घूरने को लेकर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते अमन ने चाकू निकालकर साहिल और रहीम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
साहिल ने तोड़ा दम, रहीम घायल
इस जानलेवा हमले में साहिल और रहीम गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन गंभीर रूप से घायल साहिल ने अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि रहीम का इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, रहीम की हालत स्थिर है.
पुलिस तलाश में जुटी
इस घटना के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ अस्पताल में जमा हो गई, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सीएसपी जितेंद्र भास्कर के अनुसार, आरोपी अमन के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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