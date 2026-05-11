मंदसौर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, 6 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान

Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में बीती रात एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान में आग लग गई, जिससे कई दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा. हालांकि आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना ने मौजूदा अग्निशमन व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है. चूंकि यह आग एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी थी, इसलिए नुकसान सिर्फ आर्थिक ही रहा. लेकिन अगर ऐसी आग किसी घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में लगी होती, तो जान-माल का भारी नुकसान होना तय था. इस घटना ने सुरक्षा नियमों और आग बुझाने के लिए उपलब्ध उपकरणों की कमियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है.

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग

दरअसल, रविवार रात करीब 9:15 बजे सीतामऊ थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद किराना दुकान उड़िया ट्रेडर्स में आग लगने की सूचना मिली. स्थानीय निकाय के पास फायर ब्रिगेड उपलब्ध न होने के कारण आग बुझाने के प्रयास स्थानीय स्तर पर ही शुरू किए गए, जिसमें शुरुआती कोशिशें पानी के टैंकरों की मदद से की गईं. लेकिन जैसे-जैसे आग और भड़की और बेकाबू होती गई, सुवासरा फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया. लेकिन वह फायर ब्रिगेड भी काफी देरी (45 मिनट) से पहुंची, तब तक आग दुकान को पूरी तरह से जलाकर खाक कर चुकी थी.

5 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक

आग आस-पास की दुकानों के साथ-साथ उनके पीछे स्थित कपड़ों की दुकानों तक भी फैल गई थी. हालांकि, पुलिस प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ आग बुझाने की हर संभव कोशिश करती नजर आई. आखिरकार मंदसौर और आस-पास के इलाकों से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं और बड़ी मुश्किल से रात लगभग 1:00 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका. लेकिन इस आग की चपेट में लगभग 6 से 7 दुकानें आ गईं, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा दावों पर सवाल

इस घटना के बाद सीतामऊ में साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है. व्यापारी और आम जनता बेहद नाराज हैं और इस सोच से ही सिहर उठते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना शहर के पुराने, घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में हो जाए तो उसे काबू में कैसे किया जा सकेगा? इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो जान-माल के भारी नुकसान की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!