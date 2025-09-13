 Mandsaur News: सीएम मोहन के हॉट एयर बैलून में लगी आग, उड़ान से पहले टला बड़ा हादसा
Mandsaur News: सीएम मोहन के हॉट एयर बैलून में लगी आग, उड़ान से पहले टला बड़ा हादसा

CM Mohan Yadav Hot Air Balloon Fire: मंदसौर में सीएम मोहन यादव हॉट एयर बैलून हादसे से बाल-बाल बच गए. तेज हवा के बीच बैलून का निचला हिस्सा जल उठा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालकर आग पर काबू पा लिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:59 AM IST
CM Hot Air Balloon Fire: मंदसौर जिले के गांधीसागर में शुक्रवार की शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ किया. रात ढलने पर सीएम ने गांधीसागर के हिंगलाज रिसोर्ट में नाइट हाल्ट किया. शनिवार सुबह सीएम ने चंबल नदी ने बोटिंग की इसके बाद हॉट एयर बैलून की स्वारी करने पहुंचे. यंहा हवा की रफ्तार तेज होने से बलून नहीं उड़ सका. इस दौरान बैलून के निचले हिस्से में आग लग गई. वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया. 

गनीमत रही कि यहां पर बड़ा हादसा होने से टल गया. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने सीएम को बाहर निकाला और आग बुझाई. इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. बता दें कि मंदसौर जिले में गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में रात्रि विश्राम के लिए सीएम रूके थे.

शुक्रवार को पहुंचे थे सीएम
आपको बता दें कि गांधीसागर में गांधीसागर फारेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ करने के लिए शुक्रवार शाम को पहुंचे थे. जहां पर सीएम यादव ने कहा कि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का यौवन है. जल से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों का विकास हमारा लक्ष्य है. वाटर स्पोर्ट्स का असाधारण रोमांच अब गांधीसागर बांध की नई पहचान बनेगा. गांधीसागर बांध बैकवाटर, आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य स्विटरलैंड की वादियों से भी ज्यादा आनंदित करने वाला है. 

