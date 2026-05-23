जिस मकान में की थी AC फिटिंग, उसी मालिक से मांगी 15 लाख की फिरौती...फिर पुलिस ने बिछाया ऐसा जाल

Mandsaur Crime News: मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक युवक को फिल्म और वेब सीरीज देखकर फिरौती वसूलने की कोशिश करना महंगा पड़ गया. युवक डॉन तो नहीं बन पाया, लेकिन गुनहगार जरूर बन गया और जेल पहुंच गया. अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल को बनाए रखने और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच ने उसका भविष्य अंधकारमय कर दिया.

दरअसल, आरोपी ने तीन-चार साल पहले मुफद्दल टाउनशिप में पीड़ित तैयब अली के मकान के निर्माण के दौरान एसी फिटिंग का काम किया था. उसी समय उसने उन्हें लूटने की योजना बनाई. वेब सीरीज और फिल्में देखकर उसने पूरा प्लान तैयार किया. उसका प्लान उसके हिसाब से पूरी तरह फूलप्रूफ था.

आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी ने एक नया मोबाइल खरीदा, जो सिर्फ इसी काम के लिए लिया गया था. इसके बाद उसने रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति की सिम चोरी की और उसी सिम का उपयोग कॉल करने के लिए किया. सबसे पहले उसने कॉल करके पीड़ित तैयब से 5 लाख रुपये की मांग की और धमकाया. लेकिन पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से कर दी. इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई. दोबारा जब आरोपी का फोन आया और उसने धमकाते हुए कहा कि अब 5 लाख नहीं, बल्कि 15 लाख रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, तभी पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा.

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बाइक-मोबाइल बरामद

कोतवाली पुलिस ने आरोपी रेहान मेवाती के पास से महंगी बाइक और मोबाइल जब्त किया है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने वेब सीरीज देखकर यह प्लान बनाया था. पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने दूसरे व्यक्ति की आईडी से एक और सिम अपने पास रखी हुई थी. हालांकि, उसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका इस्तेमाल कहां किया जाना था. पूछताछ में यह भी पता चला है कि रेहान पढ़ा-लिखा और तकनीकी जानकारी रखने वाला युवक है, लेकिन आपराधिक फिल्में, वेब सीरीज और महंगी लाइफस्टाइल के शौक ने उसे इस तरह के अपराध के लिए प्रेरित कर दिया.

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